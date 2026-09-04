Ascolti tv del 3 settembre, Hotel Costiera non ha rivali ma delude

"Hotel Costiera" su Canale 5 non brilla. Su Rai 1 sta per tornare Stefano De Martino e Gerry Scotti trema: tutti gli ascolti.

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Ufficio stampa Mediaset Jesse Williams in Hotel Costiera

Giovedì 3 settembre è andato in onda il secondo episodio della fiction Hotel Costiera (che al debutto ha già vinto la prima serata), ambientata nella Costiera Amalfitana e tra le location c’è la mitica residenza estiva a Positano di Franco Zeffirelli, Villa Treville.

Rai 1 ha puntato tutto sulla commedia Torno indietro e cambio vita, in attesa di riaccendere la vera sfida nel prime time. Infatti, Stefano De Martino sta per tornare con Affari Tuoi con una edizione ricca di novità. Dunque, la serenità di Gerry Scotti ha le ore contate.

Intanto, il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Il commissario Rex 11 e su Rai 3 Kilimangiaro Estate. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e Rovescio, mentre Italia 1 ha trasmesso la partita di Coppa Italia, Cagliari-Hellas. La7 ha proposto In Onda.

Prima serata, ascolti tv del 3 settembre: Hotel Costiera in calo

Su Rai 1 Torno indietro e cambio vita incolla al piccolo schermo 1.715.000 spettatori pari al 13% di share dalle 21:51 alle 23:23. Su Canale5 Hotel Costiera conquista 1.641.000 spettatori con uno share del 13.4% dalle 22 alle 23:41. Su Rai2 Il Commissario Rex intrattiene 671.000 spettatori pari al 4.8%.

Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Cagliari-Verona appassiona 1.023.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 497.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 927.000 spettatori (9.7%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 756.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 Tutte contro lui – The Other Woman ottiene 400.000 spettatori (3.1%). Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo raduna 456.000 spettatori con il 3.8%.

Access Prime Time, dati del 3 settembre: Gerry Scotti resta il campione

Su Rai1 L’Eredità Summer conquista 2.592.000 spettatori (15.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.724.000 – 22.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.500.000 spettatori pari al 27.4%.

Su Rai2 TG2 Post è scelto da 524.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 476.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.157.000 spettatori (7.0%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 850.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 859.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.282.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 373.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 502.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 settembre

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.238.000 spettatori pari al 22.4%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.307.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.092.000 spettatori (12.3%), mentre The Wall convince 1.557.000 spettatori (13.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (319.000 – 3.6%), Blue Bloods è seguito da 421.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio e 571.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Palermo-Mantova sigla 647.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.058.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 767.000 spettatori (5.1%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 670.000 spettatori (4.3%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 681.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 904.000 spettatori (6.1%). Su La7 Grantchester raduna 122.000 spettatori pari all’1.5% nel primo episodio e 166.000 spettatori pari all’1.4% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel conquista 226.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (206.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 359.000 spettatori con il 2.5%.