Ascolti tv dell’1 settembre, il debutto di Hotel Costiera contro La Legge di Lidia Poët

Su Canale 5 ha debuttato la nuova serie "Hotel Costiera" e Rai 1 risponde con "La legge di Lidia Poet": tutti i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Mediaset Jesse Williams in "Hotel Costiera"

Con il primo settembre si è riaperta la stagione delle fiction. Canale 5 infatti ha mandato in onda la nuova serie Hotel Costiera con Jesse Williams, conosciuto per il ruolo del Dottor Jackson Avery in Grey’s Anatomy. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Massimo Ghini, Cristina Donadio, Pierpaolo Spollon.

Rai 1 non è stata a rispondere con qualcosa di nuovo e ha trasmesso la replica della prima puntata di La legge di Lidia Poet con Matilde De Angelis, anche se era in chiaro per la prima volta.

Su Rai 2 abbiamo visto il documentario Il mio nome è Riccardo Cocciante e su Rai 3 il film Rebellion – Un atto di guerra.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Verità Nascoste e su Italia 1 la partita di Coppa Italia, Torino vs Monza. E La7 ha proposto In Onda. Nell’access prime time nessuno osa arrestare la scalata di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv dell’1 settembre: La Legge di Lidia Poët flop

Su Rai 1 La Legge di Lidia Poët incolla al piccolo schermo 1.549.000 spettatori pari all’11.2% di share dalle 21:47 alle 23:29. Su Canale5 Hotel Costiera conquista 1.941.000 spettatori con uno share del 14.4% dalle 21:56 alle 23:31.

Su Rai2 L’ultima vendetta intrattiene 817.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Monza interessa 1.003.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il mio nome è Riccardo Cocciante segna 760.000 spettatori (4.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (773.000 – 4.6%), Verità Nascoste totalizza 1.018.000 spettatori (9.9%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 739.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ottiene 416.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Comedy Match raduna 412.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, dati dell’1 settembre: Gerry Scotti imbattibile

Su Rai1 L’Eredità Summer 2.575.000 spettatori (15%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.455.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.503.000 spettatori pari al 26.2%. Su Rai2 TG2 Post ottiene 515.000 spettatori (3%).

Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 425.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.274.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 885.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 850.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.257.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 409.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 510.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’1 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.068.000 spettatori pari al 20.7%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.308.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.025.000 spettatori (11.7%), mentre The Wall convince 1.846.000 spettatori (15.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (327.000 – 3.8%), Blue Bloods è seguito da 388.000 spettatori con il 3.4%, mentre TGSport – Speciale Chiusura Calciomercato raduna 312.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Parma-Cremonese sigla 349.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.051.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 893.000 spettatori (5.9%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 720.000 spettatori (4.5%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 703.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 854.000 spettatori (5.6%). Su La7 Grantchester raduna 131.000 spettatori pari all’1.6% nel primo episodio e 192.000 spettatori pari all’1.6% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel conquista 214.000 spettatori (1.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (224.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 367.000 spettatori con il 2.4%.