Ascolti tv del 28 agosto, Lucio Battisti e il ritorno di Quarto Grado

Rai 1 celebra Lucio Battisti, su Rete 4 si è aperta la nuova stagione di "Quarto Grado" e Gerry Scotti continua a spopolare: tutti gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Venerdì 28 agosto Rai 1 ha reso omaggio a Lucio Battisti con una puntata monografica di Techetechetè a lui dedicata. Il primo canale cerca di fare breccia nei telespettatori dopo il flop registrato dalla replica della serie Costanza.

Canale 5 ha risposto con una puntata della fiction L’Erede. Ma la grande novità della serata è stata il ritorno di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno aperto la nuova stagione col caso di Pamela Genini e il giallo della ricina. Italia 1 ha trasmesso Chicago Fire.

Mentre su Rai 2 è andata in onda la puntata in replica de L’ispettore Coliandro 7 e Rai 3 ha proposto il film, Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Su La7 abbiamo visto il documentario Hitler vs Churchill: L’Aquila e il Leone.

Nell’access prime time continua senza intoppi la scalata dello share di Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna che non si è fermata nemmeno un giorno.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 28 agosto