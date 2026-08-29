Ascolti tv del 28 agosto, Lucio Battisti e il ritorno di Quarto Grado

Venerdì 28 agosto Rai 1 ha reso omaggio a Lucio Battisti con una puntata monografica di Techetechetè a lui dedicata. Il primo canale cerca di fare breccia nei telespettatori dopo il flop registrato dalla replica della serie Costanza.
Canale 5 ha risposto con una puntata della fiction L’Erede. Ma la grande novità della serata è stata il ritorno di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno aperto la nuova stagione col caso di Pamela Genini e il giallo della ricina. Italia 1 ha trasmesso Chicago Fire.
Mentre su Rai 2 è andata in onda la puntata in replica de L’ispettore Coliandro 7 e Rai 3 ha proposto il film, Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Su La7 abbiamo visto il documentario Hitler vs Churchill: L’Aquila e il Leone.
Nell’access prime time continua senza intoppi la scalata dello share di Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna che non si è fermata nemmeno un giorno.
Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 28 agosto