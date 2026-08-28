Ascolti tv del 27 agosto, Costanza contro Da grandi: tra repliche e remake

Su Rai 1 è tornata Miriam Dalmazio con la serie in replica "Costanza" e Canale 5 ha risposto col remake "Da grandi": tutti i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Miriam Dalmazio

Agosto sta finendo e anche (forse) le repliche. Giovedì 27 Rai 1 ha riproposto la prima puntata della fiction Costanza con Miriam Dalmazio nei panni di una paleontologa molto speciale.

Se il primo canale sceglie di ridare in tv una serie già vista, Canale 5 risponde con il remake del film cult degli anni Ottanta, Da grandi, dove al posto di Renato Pozzetto c’è Enrico Brignano.

Su Rai 2 è andato in onda Il Commissario Rex e su Italia 1, Chicago Med. Rai 3 ha proposto Kilimangiaro estate e Rete 4 Zona Bianca. Su La7 abbiamo ritrovato Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda.

Prima serata, ascolti tv del 27 agosto: Costanza flop

Su Rai 1 Costanza incolla al piccolo schermo 916.000 spettatori pari al 9.9% di share dalle 21:50 alle 00:50. Su Canale5 Da grandi conquista 1.692.000 spettatori con uno share del 15% dalle 21:54 alle 23:44. Su Rai2 Il Commissario Rex intrattiene 655.000 spettatori pari al 5.1%.

Su Italia1 Chicago Med interessa 822.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 590.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 760.000 spettatori (7.6%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 686.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Calciomercato – L’Originale ottiene 190.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time, dati del 27 agosto: Gerry Scotti senza rivali

Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.298.000 spettatori (15%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.360.000 – 22.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.097.000 spettatori pari al 26.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 939.000 spettatori (6.2%).

Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.179.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 756.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 593.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.104.000 spettatori (7.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 27 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.272.000 spettatori pari al 22.8%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.258.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.108.000 spettatori (12.1%), mentre The Wall convince 1.743.000 spettatori (15.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (388.000 – 4.4%), Blue Bloods è seguito da 377.000 spettatori con il 3.4% nel primo episodio e 557.000 spettatori con il 4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 305.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 478.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.902.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 749.000 spettatori (5.3%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 602.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 695.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 769.000 spettatori (5.5%).