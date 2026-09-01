Ascolti tv del 31 agosto, Il giovane Montalbano contro Max Giusti

Rai 1 trasmette "Il giovane Montalbano" e Canale 5 replica con Max Giusti e "Scherzi a parte": tutti i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Michele Riondino

Agosto è finito e forse anche le repliche in tv. Intanto però lunedì in prima serata Rai 1 ha mandato in onda il già visto Giovane Montalbano. E Canale 5 ha risposto con una puntata di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti.

Rai 2 ha iniziato la trilogia di Dan Brown con Inferno e Rai 3 ha trasmesso Filorosso. Su Rete 4 abbiamo visto Zona Bianca e su Italia 1 il film The Killer’s Game. Invece La7 ha proposto La Torre di Babele.

Nell’access prime time Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna su Canale 5 continuano a spopolare. In attesta del ritorno di Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1.

Prima serata, ascolti tv del 31 agosto: Il Giovane Montalbano non delude, Max Giusto flop

Su Rai 1 Il giovane Montalbano 2 incolla al piccolo schermo 2.249.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 la replica di Scherzi a Parte conquista 1.158.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Inferno intrattiene 858.000 spettatori pari al 6.2%.

Su Italia1 The Killer’s Game piace a 910.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Filorosso segna 596.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 532.000 spettatori (5.3%). Su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge 536.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 Dinner Club ottiene 222.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy raduna 321.000 spettatori con il 3.1%.

Access Prime Time, dati del 31 agosto

Su Rai1 L’Eredità Summer 2.618.000 spettatori (15.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.446.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.419.000 spettatori pari al 26.3%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 579.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.003.000 spettatori (5.9%).

Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.256.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 805.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 748.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.316.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 448.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 467.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 31 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.164.000 spettatori pari al 20.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.145.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.203.000 spettatori (12.7%), mentre The Wall convince 1.679.000 spettatori (14.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (389.000 – 4.2%), Blue Bloods è seguito da 375.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e 551.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 405.000 spettatori (3.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 555.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.072.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 733.000 spettatori (4.8%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 691.000 spettatori (4.3%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 739.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 898.000 spettatori (5.9%). Su La7 Grantchester raduna 99.000 spettatori pari all’1.1% nel primo episodio e 122.000 spettatori pari all’1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel conquista 209.000 spettatori (1.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (213.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 338.000 spettatori con il 2.3%.