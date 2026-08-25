Ascolti tv del 24 agosto, chi ha vinto la sfida tra Il giovane Montalbano e Scherzi a parte

IPA Max Giusti

Lunedì 24 agosto la televisione si è rifugiata nei classici e qualche replica: su Rai1 è andato in onda in replica Il giovane Montalbano 2, con Michele Riondino; su Rai2 uno dei film tratti dai romanzi di Dan Brown, Il Codice Da Vinci, con la regia di Ron Howard e l’attore Tom Hanks nei panni dello studioso Robert Langdon. Come da palinsesto, Filorosso su Rai3, Zona Bianca su Rete4 e Canale5 ha puntato ancora una volta sulle repliche per questo penultimo lunedì di agosto, con Scherzi a parte, condotto da Max Giusti. Il ritorno in tv dello show, a marzo 2026, è stato un successo. Chi ha conquistato il pubblico? Ecco gli ascolti tv del 24 agosto.

Ascolti tv del 24 agosto, prima serata: Montalbano imbattibile

A trionfare nella prima serata di lunedì 24 agosto è stata ancora una volta la fiction di Rai1. Anche in replica, Il Giovane Montalbano 2 ha radunato davanti al video 2.209.000 spettatori, conquistando il 18,7% di share. Sul secondo gradino del podio si è piazzata Canale5 con la replica di Scherzi a Parte, lo show condotto da Max Giusti, seguito da 1.333.000 spettatori con il 12,9%. Più staccate tutte le altre proposte della serata. Su Italia1 il film Icefall – Caccia sul ghiaccio ha raccolto 991.000 spettatori (7,3%), mentre su Rai2 il thriller Il Codice Da Vinci ha interessato 691.000 spettatori, pari al 5,8%, con un’amara sorpresa per gli spettatori: la Rai ha tagliato il finale mandando in onda la pubblicità per poi dare il via a Il processo del lunedì.

A seguire, gli approfondimenti e il resto dell’offerta. Su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato 520.000 spettatori (5%), su Rai3 Filorosso si è fermato a 495.000 spettatori (4,7%). Chiudono il quadro il Nove, dove Little Big Italy ha conquistato 301.000 spettatori (3,1%), La7 con la replica di In Viaggio con Barbero a 335.000 spettatori (2,6%) e Tv8 con Dinner Club, seguito da 257.000 spettatori (2,4%).

Access Prime Time, i dati del 24 agosto

Nella fascia dell’access prime time il copione non cambia, con Canale5 e l’immancabile La Ruota della Fortuna a comandare senza rivali. Il gioco condotto da Gerry Scotti ha raccolto 3.972.000 spettatori, spuntando il 26,1% di share, dopo che già l’anteprima Gira La Ruota della Fortuna aveva scaldato il pubblico con 3.312.000 spettatori e il 21,7%. A tentare la rincorsa ci ha pensato Rai1 con L’Eredità Summer, che si è comunque difesa più che bene, totalizzando 2.524.000 spettatori e un buon 16,5%.

Alle loro spalle, la lotta per le posizioni di rincalzo ha visto prevalere l’informazione e la soap di Rai3. Su Rai3, infatti, Un Posto al Sole ha totalizzato 1.090.000 spettatori (7,1%), tallonato da La7, dove In Onda ha convinto 1.082.000 spettatori (7%). Più indietro Italia1, con N.C.I.S. – Unità Anticrimine a 875.000 spettatori (5,7%), mentre su Rete4 4 di Sera News ha raccolto 683.000 spettatori (4,5%) nella prima parte e 530.000 (3,5%) nella seconda. Chiudono il Nove, dove Cash or Trash ha totalizzato 485.000 spettatori (3,2%), e Tv8 con 4 Ristoranti, seguito da 393.000 spettatori (2,6%).

Preserale, i dati del 24 agosto

La doppia sfida di Reazione a Catena guida la classifica. Il gioco ha coinvolto 2.997.000 spettatori, conquistando un ottimo 24,4% di share, dopo che L’Intesa Vincente aveva già radunato 1.925.000 spettatori con il 20,5%. Su Canale5, The Wall ha totalizzato 1.095.000 spettatori (12,9%) nella prima parte con I Protagonisti e 1.619.000 spettatori (15%) nel gioco.

Ottimo riscontro anche per l’informazione regionale di Rai3, dove le edizioni del TGR hanno tenuto informati ben 1.974.000 spettatori con un notevole 15,6%, preceduti da uno speciale dedicato ai dieci anni dal sisma del Centro Italia (655.000 spettatori, 7,9%). A seguire, sempre su Rai3, Blob ha raccolto 745.000 spettatori (5,2%) e la replica di Via dei Matti n° 0 altri 708.000 (4,7%).

Su Rete4 la soap La Promessa ha interessato 902.000 spettatori (6,4%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha totalizzato 422.000 spettatori (3,1%) e Studio Aperto Mag 398.000 (4%).

Su Rai2, dopo il TGSport Sera (307.000, 3,7%), i due episodi di Blue Bloods hanno raccolto rispettivamente 292.000 spettatori (2,8%) e 542.000 (3,9%). Sul Nove Cash or Trash ha convinto 364.000 spettatori (2,8%), Tv8 con 4 Hotel a 265.000 spettatori (2,1%) e La7, dove i due episodi di Grantchester si sono fermati a 72.000 (0,9%) e 103.000 spettatori (1%).