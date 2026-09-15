Ascolti tv del 14 settembre, torna Temptation Island e poi e poi ed è vittoria

Su Canale 5 Filippo Bisciglia ha condotto "Temptation Island e poi e poi" e si è scontrato con "Il giovane Montalbano" su Rai 1: tutti i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island è diventato un caso televisivo grazie al suo successo di pubblico. Le storie di passioni e tradimenti intorno a un falò catalizzano i telespettatori e non importa cosa c’è sugli altri canali. Così, Canale 5 si è inventato delle puntate speciali e Filippo Bisciglia continua a ottenere la vetta degli ascolti.

Intanto, Rai 1 ha mandato in onda un suo cavallo di battaglia, ovviamente in replica, ossia una puntata de Il giovane Montalbano. Su Rai 2 invece abbiamo visto la fiction Boston Blue e su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Massimo Giletti alla conduzione de Lo Stato delle Cose che si è aperto con le novità sul caso Garlasco.

Rete 4 ha risposto con Quarta Repubblica, mentre su Italia 1 è andato in onda il film The Protege. La7 ha trasmesso l’appuntamento con La Torre di Babele.

Nell’access prime time Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi ha tentato di tutto per vincere la battaglia dello share contro La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 14 settembre: Temptation vince ancora

Su Rai 1 Il giovane Montalbano incolla al piccolo schermo 2.416.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5 Temptation Island e poi… e poi… conquista 2.945.000 spettatori con uno share del 20.2%.

Su Rai2 Boston Blue intrattiene 582.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 The Protégé piace a 798.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (935.000 – 5.1%), Lo Stato delle Cose segna 1.031.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 512.000 spettatori (4.4%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 716.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 Django Unchained ottiene 219.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Little Big Italy raduna 400.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 14 settembre: Stefano De Martino non ce la fa

Su Rai1 Affari tuoi ottiene 3.968.000 spettatori (21.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.529.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.267.000 spettatori pari al 22.7%. Su Rai2 TG2 Post registra 477.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 975.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 994.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.234.000 spettatori (6.6%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.041.000 spettatori e il 5.8% nella prima parte e 764.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.555.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 390.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 508.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 14 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.309.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.624.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.149.000 spettatori (12.8%), mentre Caduta Libera convince 1.874.000 spettatori (15.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (338.000 – 3.8%), Blue Bloods è seguito da 437.000 spettatori con il 3.7% nel primo episodio e 568.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 284.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 420.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.152.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 898.000 spettatori (5.6%) e Il Provinciale sigla 750.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 833.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 913.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 183.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 305.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (221.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 416.000 spettatori con il 2.8%.