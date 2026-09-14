Affari Tuoi, baby shower in diretta nello studio di Stefano De Martino. E Ilenia sbanca

Ad Affari Tuoi Ilenia scopre in diretta il sesso del bambino, poi rifiuta un assegno da 55mila euro e apre il pacco numero 17: dentro c'erano 200mila

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Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.

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Affari Tuoi, baby shower in diretta nello studio di Stefano De Martino. E Ilenia sbanca
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Stefano De Martino
Chi è STEFANO DE MARTINO? Dove si trova MADDALONI? Quali sono i premi di AFFARI TUOI?

Ilenia è entrata nello studio di Affari Tuoi senza sapere se il bambino che aspetta si chiamerà Mario o Giorgia. È uscita con un nome, con 200mila euro e con un assegno da 55mila rifiutato a un tiro dalla fine.

Insegnante di sostegno, Ilenia arriva da Maddaloni, in provincia di Caserta, e gioca con il pacco numero 17. Accanto a lei Francesco, 26 anni, agente immobiliare, suo marito da cinque mesi. Si sono sposati da poco, aspettano il primo figlio e una casa di proprietà non ce l’hanno ancora: le spese delle nozze hanno rimandato tutto.

La partita comincia nel modo peggiore. Al primo tiro spariscono i 300mila euro e Stefano De Martino chiede, scherzando, se non esista una regola per annullare tutto e ricominciare da capo.

Affari Tuoi, il baby shower in diretta di Ilenia e Francesco

La coppia sa di aspettare un bambino, ma non ne conosce il sesso. La produzione sì. Stefano De Martino ha davanti la busta con la risposta e i due nomi sono decisi da tempo: Mario, come il padre di Francesco, oppure Giorgia.

Ilenia è vestita di rosa e mette subito le mani avanti, il rosa è semplicemente il suo colore preferito. Ammette però di sperare in un maschio, e Francesco la segue. Anche Stefano De Martino si sbilancia, citando una teoria tramandata dalle donne della sua famiglia sulla forma della pancia, e pronostica un maschio. Il Dottore punta sulla femmina.

Per aprire la busta, però, serve una tripletta tutta blu. Escono 20 euro, Tommasino e 75 euro: missione compiuta in tre tiri. Il Dottore prova a inserirsi con una telefonata proprio in quel momento. La busta dice Mario.

I due si commuovono e da lì la partita cambia peso. Ilenia si era iscritta ad Affari Tuoi nel 2024, quando nella sua vita non erano ancora arrivati né il matrimonio né la gravidanza, e i provini sono capitati poco dopo le nozze.

Ilenia rifiuta 55mila euro: “Abbiamo un bimbo da crescere”

Il Dottore capisce l’antifona e alza l’offerta da 20mila a 25mila euro. Ilenia ringrazia e rifiuta, convinta che la notizia appena ricevuta sia l’inizio di una serie fortunata. Rifiuta anche 30mila e 35mila, mentre dal tabellone se ne vanno i 100mila euro. “Abbiamo un bimbo da crescere“, spiega, e Francesco è d’accordo.

Nel frattempo Herbert Ballerina interrompe la partita con il suo almanacco del giorno stesso, fatto di ricorrenze improbabili e ricette perfettamente inutili.

Restano in gioco soltanto i 200mila euro e il pacco nero, che Ilenia è convinta nasconda addirittura 300mila euro. Il Dottore lo tratta come una cifra da poco, ripesca partite del passato chiuse nella stessa situazione e chiede quanto servirebbe per fermare tutto. Ilenia parte da 190mila euro, dopo aver giocato poco prima con la cifra di 199.999,99. La proposta vera è 55mila euro.

Affari Tuoi, quanto ha vinto Ilenia da Maddaloni

Lì la leggerezza sparisce. Stefano De Martino riporta sul tavolo la concretezza della scelta e fa votare lo studio: verde per accettare, rosso per andare avanti. Lo studio si spacca a metà.

Francesco giocherebbe. Ilenia prova a scaricargli la responsabilità, scherzando sul fatto che almeno saprebbe con chi prendersela, poi chiede quasi scusa alla madre e rifiuta l’assegno.

Si apre l’altro pacco e dentro compare il pacco nero. Il numero 17 di Ilenia e Francesco vale 200mila euro, la cifra più alta rimasta sul tabellone dopo che i 300mila se n’erano andati al primo tiro.

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