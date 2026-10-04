IPA Ornella Muti

Per Ballando con le Stelle, è iniziato un nuovo ciclo: non siamo più all’Auditorium del Foro Italico, ma dalla ventunesima edizione lo show condotto da Milly Carlucci va in onda dallo studio intitolato a Pippo Baudo a Saxa Rubra. La giuria è in parte cambiata; non ci sono più Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, ma sono arrivati Alberto Matano e Barbara D’Urso. Come è andata la prima puntata, un vero banco di prova? Emozioni, storie, tentennamenti e riconferme: Ballando è tornato, ed è sempre casa.

Barbara D’Urso fischiata. Da giurata convince, ma è una protagonista nata. Voto: 6

Come Carolyn Smith che consegna le palette con i voti più alti a Milly Carlucci prima della gara d’inizio della prima puntata, ci riserviamo il diritto di aumentare a tempo debito, perché Barbara D’Urso è solo all’inizio del suo percorso. Si è presentata in veste Crudelia De Mon, con pelliccia, abito e maglietta “busta choc”: il suo look, la sua firma. Soprattutto, il suo passato: ora vogliamo vedere il futuro. Da giurata convince, ma la D’Urso rimane una protagonista.

Ci aspettiamo tanto, tra un “caffeuccio” e l’altro, come la critica rivolta a Ornella Muti, che ha portato in scena una delle esibizioni più belle della serate (e ha ottenuto una standing ovation). E così la D’Urso si è attirata le prime antipatie. Ma lo aveva anticipato: è lì per dare risposte di “cuore o pancia”, e non risposte preconfezionate.

Monica Guerritore supera se stessa. Voto: 10+

Aveva 16 anni quando è andata nella sede della Rai, lì dove c’è il cavallo, per chiedere “come fare gli sceneggiati”. Era il 1976, e di anni ne sono passati: un ritorno in Rai emozionato, pulito, privo di sbavature, che le ha permesso di collezionare una standing ovation da parte del pubblico. Monica Guerritore ha dominato la scena, perché è questo che ha sempre fatto, nella vita e sui set: la sua interpretazione ha superato nettamente il ballo stesso. Non si è mai fermata, nemmeno quando è arrivata la diagnosi di tumore. Adesso i “capellini” stanno ricrescendo, e lo ha detto con la voce rotta dall’emozione: è la stella di questa edizione.

Federica Sciarelli ci fa emozionare. Voto: 9

“Vi ho fatto piangere, vi ho fatto commuovere, vi ho fatto anche arrabbiare, permettetemi di farvi fare anche una risata”, ma pochi hanno riso, perché molti hanno pianto ritrovando Federica Sciarelli in veste di Ballerina per una notte della prima puntata di Ballando. Dopo il suo addio a Chi l’ha visto, il programma è ora condotto da Raffaella Griggi, ma la Sciarelli è stata il volto della trasmissione su Rai3 per decenni.

A Ballando, ha ripercorso quegli inizi: “Ce l’ho messa tutta, ho avuto degli ottimi maestri. Lavoravo nella redazione del Tg3, decisi di provare, pensavo di rimanerci un anno, due anni, ci sono rimasta per 22 anni. Per me è stato un onore stare accanto a queste persone che mi hanno chiesto aiuto. Io ho fatto il massimo per dare loro la voce“. Sulla pista da ballo non si è smentita: è la “Sciary”, a cui tutti i giudici hanno dato 10 tranne Mariotto, un 8 che è un ricatto morale. Perché sarebbe bello vederla nel cast di Ballando il prossimo anno.

Ornella Muti, la “coccodrilla” di Ballando. Voto: 10+

Lo ha detto Guillermo Mariotto (e i fan affezionati sanno che la sua è sempre la voce della verità alla prima puntata): Ornella Muti è la “coccodrilla” di questa edizione di Ballando con le Stelle. C’era grandissima attesa per la sua esibizione, per la prova di questa diva del cinema italiano: ha portato se stessa sul palco, con Pasquale La Rocca, tra i Maestri con cui hai maggiori possibilità di staccare il biglietto vincente dello show perché è più di un Maestro, è una guida che fa emergere il talento e la voce dei concorrenti che gli vengono affidati.

Non a caso Ornella si è subito trovata con lui, definendolo il suo “tutto”: chimica perfetta, esibizione senza la minima sbavatura, standing ovation più che dovuto. E quella diva, di una “timidezza estrema”, che non ha dormito per tre notti, ha affrontato le sue forche caudine. Leggera come una piuma si è mossa al fianco di Pasquale; pubblico in piedi per lei, con una sola critica dalla D’Urso. E per noi? Eterea.

Simona Ventura, ecco il pepe di Ballando. Voto: 7

Non è stata una puntata con troppo pepe, probabilmente perché è stata incentrata molto sul banco di prova: un nuovo studio (che è rimasto per fortuna fedele a se stesso), nuovi giurati, e anche il Tesoretto si è rinnovato, con Simona Ventura e Francesca Fialdini. A smuovere un po’ le acque è stata la critica della D’Urso, che ha dato il “la” a tutto. “Ornella è bellissima, anche se avevi un po’ la faccia tirata. Quello che sinceramente non mi è arrivato è l’interpretazione, la passione, sono abituata a ballare con Pasquale”.

Nel 2025 Barbara D’Urso ha preso parte alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Pasquale La Rocca. Le sue parole non sono passate inosservate alle orecchie di Simona, che ha colto la palla al balzo per aggiungere un pizzico di pepe alla puntata: “Non ti è arrivata la passione, a noi sì, ma non è che sei un po’ gelosetta?”.

Ma la risposta della D’Urso è stata implacabile: “Non sono venuta qui a fare le battutine, le cosine, i retroscena, non capisco di cosa dovrei essere gelosetta”. La Ventura non voleva di certo accusarla di chissà cosa, poiché anche lei ha partecipato al programma: “Lo so perché l’ho fatto anche io, si instaura con i ballerini un rapporto quasi simbiotico. Ora Samuel Peron non c’è più…”, e qui è intervenuta la Carlucci per spiegare che Samuel Peron sta benissimo (non è più nel programma). Simona, il vero pepe di Ballando di questa edizione. Ci voleva.

La classifica della puntata

È Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti a vincere la prima puntata di Ballando con le Stelle 2026. La coppia aveva chiuso le esibizioni in testa alla classifica tecnica, a pari merito con Andy Díaz e Gioia Giovanatti, con 43 punti.

Dopo l’assegnazione dei tesoretti, però, gli equilibri sono cambiati: Noemi Bocchi e Giovanni Pernice sono saliti al primo posto con 58 punti, mentre Monica Guerritore e Luca Urso hanno raggiunto quota 57. Il voto del pubblico ha quindi ribaltato il risultato e premiato Aurora e Nikita, che conquistano così la prima vittoria della stagione.