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IPA Barbara D'Urso, il video polemica di Simona Ventura

A Ballando con le Stelle le polemiche sembrano non finire mai. Quest’anno lo show di Milly Carlucci, in onda su Rai 1, si sta trasformando in un piccolo teatro di tensioni e frecciatine che, puntata dopo puntata, finiscono per spostare l’attenzione anche lontano dalla pista da ballo. E spesso i protagonisti sono proprio coloro che in pista non ci scendono.

Dopo il Profumo Gate che ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso, questa volta a prendere la parola è Simona Ventura. E lo fa scegliendo un terreno decisamente familiare alla collega: i social.

Con un video pubblicato online, la conduttrice si rivolge direttamente a Barbara, tirando fuori vecchi ricordi e soprattutto una certa delusione.

Simona Ventura, il duro messaggio social a Barbara D’Urso

Il clima a Ballando con le Stelle si fa sempre più teso. Dopo i problemi avuti con Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso deve fare i conti con un’altra questione che coinvolge una collega del cast dello show: Simona Ventura.

La conduttrice ha infatti deciso di condividere un lungo messaggio attraverso un video rivolto proprio alla collega, nel quale non ha risparmiato qualche frecciatina: “Cara Barbara, sono scesa sul tuo terreno, quello dei social, perché in trasmissione non mi saluti neanche“, ha detto Simona facendo riferimento a un atteggiamento che, a quanto racconta, avrebbe notato durante le puntate.

“Non saluti nessuno, questi sono affari tuoi. Faccio fatica a riconoscerti“, ha aggiunto, prima di riportare alla memoria un periodo in cui le due sembravano avere tutt’altro rapporto.

Simona decide quindi di riavvolgere il nastro e di parlare del momento in cui Barbara stava attraversando una fase professionale complicata, lontana dalla televisione e da quelle persone che fino a poco prima le erano state accanto.

“Ma tu sei sempre la stessa persona che 2-3 anni fa, quando ti trattavano come un’appestata, quando erano spariti tutti, sei venuta a casa nostra…? Ti abbiamo invitato noi, ricordi?”, ha chiesto Simona tirando in ballo anche Giovanni Terzi, suo marito, e ricordando che proprio loro avevano suggerito a D’Urso di partecipare a Ballando con le Stelle.

“Io e Giovanni ti abbiamo consigliato di fare Ballando con le Stelle, che per noi era stata una bellissima esperienza. Te lo ricordi? Mi sembra che te lo sei dimenticata”.

Simona Ventura torna a parlare di “Ballando con le Stelle”

Simona ha poi voluto riportare il discorso alle dimensioni di uno show televisivo: “Noi non salviamo vite, non facciamo operazioni a cuore aperto. Siamo tanto fortunate a lavorare nel maggiore show del sabato sera di Rai1, lautamente pagate, chiamate dalla Rai, chiamate da Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis per divertirci e soprattutto divertire il pubblico“.

Ma la conduttrice ha ancora qualcosa da dire riguardo alle dinamiche e su alcune delle domande che hanno animato le ultime puntate di Ballando con le Stelle, in particolare quelle rivolte a Pasquale La Rocca. La conduttrice ricorda di aver chiesto al ballerino se ci fosse un motivo dietro la sua mancata partecipazione allo spettacolo di Barbara D’Urso, senza però ottenere una risposta. Un interrogativo che, a suo avviso, non avrebbe dovuto trasformarsi in una provocazione.

Ventura fa poi riferimento anche allo scambio tra Barbara D’Urso e Ornella Muti, quando la conduttrice aveva rivolto all’attrice la battuta sul tutore. Da qui una domanda piuttosto pungente: perché alcune uscite vengono considerate semplici battute, mentre altre finiscono per diventare motivo di discussione?

“Faccio veramente fatica ma sono ancora qui per cercare di comunicare con te“, ha detto Simona. “So che non replicherai ma scatenerai la tua fan base per difenderti, ma non c’è bisogno. Le shitstorm non mi fanno né caldo, né freddo, mi divertono e mi rendono più forte”.

Poi l’ultima frase, con una punta di ironia che non passa inosservata: “Col cuore, Barbara, ma soprattutto senza rancore”.