IPA Barbara D'Urso

Dopo lo sfogo in video a notte fonda, Barbara D’Urso è tornata a parlare, e questa volta lo ha fatto al Tg1. A tre giorni dalla lite in diretta con Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, la giurata ha raccontato come si è sentita sabato sera e ha sciolto il dubbio che teneva tutti col fiato sospeso: lascerà il programma? La risposta è arrivata secca: “Io mollare? Assolutamente no. Sabato sera sarò lì”. Parole che chiudono, almeno per ora, la questione della sua permanenza. Ma non certo la polemica.

Barbara D’Urso al Tg1: “Mi sono sentita abbandonata”

Facciamo un passo indietro. Sabato 14 novembre, in studio, la tensione era già alta: Ornella Muti, in gara con Pasquale La Rocca, aveva appena accusato Barbara D’Urso di averla giudicata “come donna”. È lì che è intervenuto Mariotto, che ha spruzzato del profumo verso la collega accompagnando il gesto con la parola “puzza”. Lei aveva protestato subito (“Non consento a nessuno di dirmi che puzzo”), Alberto Matano aveva richiamato il collega al rispetto di un codice che la giuria dovrebbe mantenere e, prima del Tg1, era arrivato l’ultimatum a Milly Carlucci: o io o lui. Le scuse del giurato sono arrivate dopo lo stacco, ma a notte fonda la D’Urso aveva affidato a un video tutta la sua amarezza, parlando di un’aggressione.

Al Tg1 è tornata su quei momenti. “La realtà è che io sabato sera mi sono sentita profondamente umiliata”, ha esordito. Ripensando al profumo, ha raccontato: “Lui si è girato, l’ha spruzzato in faccia a me”. A ferirla, però, più del gesto è stato quello che è venuto dopo. “La famiglia di Ballando aveva protetto un componente qualche settimana fa, giustamente. Mi aspettavo che quella stessa famiglia si stringesse a me”, ha spiegato. Il riferimento è il caso di Alberto Ravagnani, che Milly Carlucci aveva difeso apertamente in apertura di serata. “Non sto dicendo due pesi e due misure, ma in quel momento mi sono sentita abbandonata”.

Nessuna accusa, però, alla padrona di casa: “Credo che neanche Milly abbia percepito. A Milly non rimprovero niente”. Resta l’amarezza per il silenzio di questi giorni (“Nessuno mi ha chiamata”). E c’è una frecciata, nemmeno troppo velata, a Mariotto, che a La Volta Buona aveva giustificato il profumo parlando di topi, cinghiali e cattivo odore dalle parti di Saxa Rubra: “Io non avrei mai detto, nel luogo dove lavoro, intitolato a Pippo Baudo, dove si va in onda il sabato sera, che ci sono i topi, che ci sono le puzze”.

Barbara D’Urso resta a Ballando

Le sue parole arrivano ventiquattro ore dopo quelle di Milly Carlucci. “Mi fa un po’ sorridere che sia diventato un caso nazionale”, aveva detto la conduttrice, raccontando di essersi messa tra i due giurati per fermarli e chiedere a Mariotto di scusarsi. Secondo Milly, Barbara aveva “equivocato” e reso la cosa personale, mentre quello del profumo sarebbe stato soltanto uno dei tanti gesti istrionici che il giurato ha regalato al programma in 21 anni.

Sul futuro della collega, però, non si era sbilanciata: “Non lo so ancora cosa farà Barbara D’Urso, lei ha diritto di scegliere”. Ora la scelta è fatta. “Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di interpretare il ruolo che gli è stato affidato. Quello è il mio modo”, ha rivendicato la D’Urso.