“Non è stata una cosa bella”, Caterina Balivo incalza Mariotto: le scuse a Barbara D’Urso a La Volta Buona

IPA Guillermo Mariotto

Dopo la lite di sabato sera a Ballando con le Stelle, con il profumo spruzzato in diretta e l’ultimatum di Barbara D’Urso a Milly Carlucci, Guillermo Mariotto è arrivato nello studio de La Volta Buona, come ogni lunedì. Caterina Balivo lo ha accolto insieme agli altri ospiti, e gli ha offerto subito l’occasione per chiudere la vicenda con le dovute scuse. Ma Mariotto lo ha fatto a modo suo e non senza continue provocazioni.

Guillermo Mariotto e il profumo a Barbara D’Urso: “Non l’ho spruzzato a lei”

“Ci sono dei momenti in cui l’ironia va messa da parte, perché succedono cose non belle”, ha premesso Caterina Balivo, prima di chiedere al giurato se volesse scusarsi. Guillermo Mariotto ha dato la sua versione: “Non ho spruzzato il profumo addosso a lei. Ho spruzzato per un’ora, dall’inizio del programma, lo spruzzavo dappertutto”. Secondo lui si è trattato di un malinteso, e anzi la collega avrebbe cavalcato il caso per far passare in secondo piano Ornella Muti. Quello, ha assicurato, era “profumo di libertà”, la stessa che Monica Guerritore ha portato in pista con “alta televisione e magia”.

La conduttrice gli ha fatto notare, tuttavia, che il profumo lo ha spruzzato nella direzione della D’Urso, parlando di puzza. La replica? “Dall’inizio del programma c’è cattivo odore, siamo in mezzo alla campagna: ci sono topi, cinghiali, cammelli e zebre”. Poi, incalzato ancora: “Chiedo scusa per il momento, ma quante scuse volete che chieda?”. E quando Balivo gli ha domandato perché, allora, tutti abbiano capito la stessa cosa, Mariotto ha dato la sua teoria: “La verità non è quella che vince, vince la migliore storia. I fattacci della settimana scorsa sono scomparsi con uno spruzzino di un profumo carissimo tra l’altro”. Fino alla provocazione finale: “Vuoi la sceneggiata? Mi inginocchio?”.

Poco dopo, anche Jimmy Ghione è intervenuto cercando di ottenere delle scuse più sentite da parte di Mariotto: “Barbara sta facendo un bel percorso, non voglio che si butti in baracca, perché è una cosa importante”. Ma Mariotto non ha voluto farlo: “Ho già chiesto scusa”.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca dopo il confronto: “Però basta”

Prima dell’intervento di Mariotto, La Volta Buona ha mostrato le immagini di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, tornati a parlare dopo il confronto con la giurata. Tra una battuta su Naike Rivelli, che non riesce mai a raggiungerla (è stata in studio solo durante la prima puntata), e la tenerezza per le parole delle figlie in sua difesa (“Essere amata dai propri figli è uno dei più bei regali che la vita ti può dare”), l’attrice ha chiarito di non essere rimasta incupita dalla serata: “Però basta: si sta un attimo ingarbugliando”. Più netto La Rocca, convinto che si sia “perso completamente il focus. Siamo qui per ballare”.

È la stessa richiesta arrivata in studio da Anastasia Kuzmina, che ha provato a riportare tutti sulla pista: per lei, Ornella è stata bravissima. Resta da capire come andrà davvero questa settimana: Barbara D’Urso ha dato il suo ultimatum sulla questione, arrivando a chiedere alla Carlucci di scegliere tra lei e Mariotto.