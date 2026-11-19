Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto

Nuovi sviluppi sul profumo-gate che ha monopolizzato Ballando con le Stelle e il mondo dello spettacolo. A La Volta Buona è tornato a parlare Guillermo Mariotto, non esitando a lanciare nuove frecciatine a Barbara D’Urso. È intervenuta anche Milly Carlucci che ha di fatto smentito le indiscrezioni delle ultime ore, confermando il cambio posto dei suoi giurati.

Mariotto contro Barbara D’Urso a La Volta Buona

In collegamento con Domenico Marocchi, inviato di Caterina Balivo a La Volta Buona, Guillermo Mariotto si è detto stufo di tutta la vicenda. Dopo aver ammesso di non aver seguito l’intervista di Barbara D’Urso al Tg1 perché “lavoro fino a mezzanotte”, lo stilista venezuelano ha dichiarato con tono stanco e polemico: “Basta, basta, abbiamo un programma bellissimo, abbiamo le stelle, Ornella Muti e Monica Guerritore che fanno cose meravigliose, alta televisione, mentre noi siamo qui a parlare di queste cose”.

Ha poi chiarito di non aver seguito le reazioni online sulla vicenda: “Non ho i social, non li guardo, ma per strada le persone si fermano e mi salutano, mi dicono: Ti amo”. Poi una sonora frecciatina che sembra indirizzata a Carmelita: “Il pubblico non si beve le finzioni, è intelligente e sa dove sono le cose vere”.

Milly Carlucci conferma il cambio posto in giuria

Dopo il collegamento con Mariotto, a La Volta Buona è arrivato pure quello con Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha confermato il cambio posto in giuria come annunciato già a La Vita in Diretta. Nelle ultime ore si era vociferato della volontà di Barbara D’Urso di restare ben salda al suo posto. Ma, a detta di Milly, il cambio ci sarà eccome.

“Alberto Matano ha chiesto di cambiare posto, di scambiare il suo posto con quello di Barbara D’Urso. Si è offerto di essere portatore del ramoscello di ulivo in modo che dice ‘sono io poi accanto a Mariotto e quindi faccio da barriera alle sue intemperanze’.”, ha esordito il volto Rai.

“Barbara ci sarà, perché noi non andiamo, come ha detto prima Mariotto, a cercare di mettere il dito nella torta, e sfruttare queste situazioni. – ha aggiunto – Vogliamo creare pace e riportare il discorso sulla bellezza del ballo, delle meravigliose prestazioni che fanno i nostri concorrenti. Quindi, ci sarà ma ci sarà questo cambio”.

“Ma tu da che parte stai?”, ha dunque chiesto la Balivo. Decisa la risposta di Milly: “Io intanto sto, ma come tutti quanti noi, prima di tutto dalla parte di Ballando con le Stelle. Cioè a me e a tutti noi interessa che vinca Ballando con le Stelle, che vinca l’intrattenimento e il divertimento del pubblico a casa. Poi sto anche dalla parte di questa grande famiglia, di questo grande gruppo dove sono veramente tutti famiglia”.

E ancora: “Vale a dire che uno per uno sono stati scelti da noi, l’ho detto e lo ripeto, ventuno anni fa abbiamo scelto Mariotto ma tre anni fa abbiamo scelto Barbara per stima e per affetto e quindi sabato la aspettiamo con stima e con affetto come aspettiamo tutti gli altri elementi di questo gruppo meraviglioso che è Ballando con le Stelle“.

Il retroscena su Barbara D’Urso

A La Volta Buona è intervenuto anche il giornalista Riccardo Signoretti, che da tanti anni conosce Barbara D’Urso. Ha confessato di aver parlato con un autore a lei vicino: “Mi ha rivelato che lei si è scoperta dolorosamente sola nella famiglia di Ballando. In altri casi Mariotto sarebbe stato estromesso dal programma, qui è stato scusato ed è andato avanti”.