Chi è Brett Goldstein il nuovo (presunto) amore di Jennifer Lopez

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IPA Jennifer Lopez e Brett Goldstein

Brett Goldstein sarebbe il nuovo amore di Jennifer Lopez. I due si sarebbero conosciuti e innamorati sul set, da quel momento non si sarebbero più lasciati. Ad alimentare i gossip sulla love story ci sarebbero numerosi avvistamenti. L’ultimo sarebbe avvenuto al party per il compleanno del manager Cade Hudson dove i due sarebbero arrivati e poi andati via all’interno della stessa auto.

Brett Goldstein e Jennifer Lopez: è nato un amore?

Il primo incontro fra i due sarebbe avvenuto sul set di Office Romance, la commedia di Netflix che li vede come protagonisti. Un insider ha raccontato a Page Six che fra gli attori sarebbe nato subito un fortissimo feeling, ma la storia sarebbe iniziata solamente dopo le riprese. “Sul set hanno mantenuto un atteggiamento professionale, ma flirtavano spesso e la loro alchimia era innegabile, era chiaro che si piacessero”, ha raccontato la fonte.

Il primissimo avvistamento di Brett Goldstein e Jennifer Lopez risale al marzo del 2025. In quell’occasione entrambi avrebbero assistito allo spettacolo Oh, Mary a Broadway, poco dopo sarebbero apparsi insieme al party esclusivo di Cade Judson, condividendo la stessa auto all’andata e al ritorno. Sarebbero però entrati nel locale separati per evitare pettegolezzi.

La scintilla dunque sarebbe nata durante le riprese di Office Romance. Il lavoro insieme avrebbe permesso ai due di conoscersi meglio, alimentando un interesse che sarebbe cresciuto lontano dalle telecamere. Nel film di Netflix, Jennifer Lopez veste i panni di Jackie Cruz, dirigente di una compagnia aerea, severa e perfezionista, mentre Brett Goldstein è Daniel Blanchflower, affascinante consulente legale. Nello show i due si innamorano e questo sarebbe accaduto anche nella vita reale.

L’amore per Brett avrebbe regalato nuovamente il sorriso a Jennifer Lopez che starebbe tornando a frequentare un attore famoso dopo l’addio doloroso a Ben Affleck.

La popstar e l’attore avevano avuto una storia d’amore tra il 2002 e il 2004. Poi nel 2021 era arrivato un romantico ritorno di fiamma coronato dalle nozze a Las Vegas appena un anno dopo. Nel 2024, Jennifer Lopez aveva però chiesto il divorzio, con un addio definitivo arrivato nel 2025.

“Gli ultimi 20 anni sono stati una cosa, gli ultimi cinque anni sono stati un tumulto – aveva raccontato, ospite di un podcast -, e poi gli ultimi due anni sono stati una sorta di processo di guarigione da quel tumulto, durante il quale ho imparato davvero a conoscere me stessa. La persona che sono oggi è così diversa da quella che ero anche solo due anni fa, è incredibile. E ora posso davvero guardare alla mia vita, apprezzarla per quello che è e per quello che ho creato per me stessa ed essere davvero felice”.

Chi è Brett Goldstein

Classe 1980, Brett Goldstein è un attore, comico e sceneggiatore. Originario di Londra, ha lavorato soprattutto in televisione, collaborando spesso con la celebre comica Catherine Tate. Nel 2016 ha ottenuto il British Independent Film Award come miglior attore non protagonista per la pellicola Adult Life Skills. Nel 2020 ha realizzato la sceneggiatura della serie tv Ted Lasso mentre poco dopo è entrato nel cast con il ruolo del calciatore Roy Kent.

Grazie alla sua interpretazione ha avuto una candidatura al Screen Actors Guild Award e ha vinto ben due premi Emmy. Nello stesso anno è diventato sceneggiatore e produttore esecutivo di Soulmates, altra serie di grande successo.