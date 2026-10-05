Dopo The Venice Glass Week 2026, come portare il vetro artistico dentro casa

Dopo la decima Venice Glass Week, il vetro d'autore torna protagonista: lampadari, vasi e pannelli colorati per dare luce e carattere agli ambienti.

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Glass Week Un singolo pezzo scultoreo basta a fare da punto focale, senza altri interventi decorativi intorno.

Dal 12 al 20 settembre 2026 Venezia, Mestre e Murano hanno ospitato la decima edizione di The Venice Glass Week, il festival internazionale nato nel 2017 per celebrare l’arte della lavorazione del vetro, una tradizione che rende la città lagunare famosa nel mondo da oltre mille anni. Nove giorni di mostre, installazioni, dimostrazioni dal vivo nelle fornaci, conferenze e laboratori hanno trasformato la città in una vetrina globale per artisti, designer e gallerie. Al di là della cronaca, l’evento invita a riflettere su un tema spesso trascurato nel progetto domestico: il ruolo del vetro artistico come elemento decorativo a tutti gli effetti, e non solo come funzione tecnica.

Glass Week

Un materiale che l’interior design ha dimenticato (o quasi)

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Per decenni il vetro in casa è stato relegato a un ruolo strumentale: finestre, mensole, paralumi anonimi. L’idea del vetro come opera, colorato, soffiato, scolpito, capace di raccontare una storia, è rimasta confinata ai musei o alle case dei collezionisti. Eppure la tradizione muranese, con la sua secolare maestria nella fusione, nella colorazione e nella soffiatura, offre un repertorio espressivo che il design contemporaneo sta solo ora riscoprendo su scala più ampia, complice il crescente interesse per pezzi unici e fatti a mano in un’epoca dominata dalla produzione in serie.

Perché il vetro artistico funziona in casa

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Il vetro artistico ha una qualità che pochi materiali replicano: cambia aspetto nel corso della giornata. Una scultura in vetro soffiato o un lampadario muranese non sono mai uguali a loro stessi: reagiscono alla luce del mattino, si accendono al tramonto, si trasformano la sera sotto una luce artificiale calda. Questa natura viva dà energia e movimento anche agli ambienti più sobri e minimali, senza stravolgerne l’impianto.

Inoltre, trattandosi quasi sempre di pezzi unici o in piccola serie, il vetro d’autore porta in casa un elemento di autenticità e narrazione che gli oggetti industriali non possono offrire.

Dove inserirlo, senza esagerare

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Il rischio principale con il vetro decorativo è l’eccesso: un ambiente sovraccarico di oggetti in vetro colorato somiglia più a una bottega che a una casa curata. La chiave, come spesso accade, è la selezione.

Il lampadario o l’applique è il punto d’ingresso più naturale: un singolo pezzo scultoreo in vetro soffiato, magari di produzione muranese contemporanea, diventa il punto focale di un soggiorno o di un ingresso, senza altri interventi decorativi intorno.

è il punto d’ingresso più naturale: un singolo pezzo scultoreo in vetro soffiato, magari di produzione muranese contemporanea, diventa il punto focale di un soggiorno o di un ingresso, senza altri interventi decorativi intorno. I complementi da tavolo , vasi, centrotavola, piccole sculture, permettono un approccio più flessibile: si ruotano, si spostano, si sostituiscono con le stagioni, mantenendo viva la relazione con lo spazio.

, vasi, centrotavola, piccole sculture, permettono un approccio più flessibile: si ruotano, si spostano, si sostituiscono con le stagioni, mantenendo viva la relazione con lo spazio. Le pareti divisorie e i pannelli in vetro colorato o decorato sono la scelta più architettonica e permanente: perfette negli open space per separare una zona senza murare, lasciando filtrare la luce e creando giochi cromatici che cambiano con l’ora del giorno.

Il dialogo con i materiali della casa

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Luminoso e spesso cromatico, il vetro artistico chiede un contesto che lo valorizzi senza competere. Funziona magnificamente su superfici neutre e opache, intonaci chiari, legni naturali, pietre poco venate, che fanno da sfondo silenzioso. Inserirlo in ambienti già ricchi di pattern o colori accesi, invece, disperde l’attenzione anziché concentrarla.

Un accorgimento spesso sottovalutato riguarda l’illuminazione: un pezzo in vetro va illuminato per trasparenza o retroilluminato quando possibile, non solo frontalmente. È la luce che attraversa il materiale a rivelarne la profondità cromatica e le bolle d’aria, le striature, le imperfezioni che fanno di ogni pezzo un unicum.

Un patrimonio da riportare in casa

The Venice Glass Week 2026, con il suo programma diffuso tra Venezia, Mestre e Murano, ha ricordato quanto il vetro sia molto più di un materiale da costruzione: è un’arte viva, capace di dialogare con la luce come nessun altro elemento decorativo. Riportarlo in casa, con misura, consapevolezza e un pizzico di coraggio cromatico, significa reintrodurre nell’abitare contemporaneo un frammento di artigianalità e di storia che il minimalismo degli ultimi anni aveva messo in secondo piano.