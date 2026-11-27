NEVERA Egypt Promenade, specchi d'acqua e trasporto su ferro: la nuova città lascia libera la vista sulle piramidi

A ovest del Cairo, tra l’altopiano delle piramidi di Giza, il Grand Egyptian Museum e l’area archeologica di Saqqara e Dahshur, prende forma NEVERA Egypt, un nuovo insediamento urbano che prova a tenere insieme architettura contemporanea, infrastrutture intelligenti e tutela del territorio. Su un’estensione di 36 chilometri quadrati, il progetto ridisegna l’assetto paesaggistico della zona partendo dal rapporto tra forma, mobilità, servizi e gestione delle risorse. Più che un polo ricettivo o una somma di edifici, è una vera e propria “città nella città”.

Una città che lascia libero lo sguardo sulle piramidi

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Costruire a ridosso di uno dei complessi monumentali più famosi del mondo è una sfida compositiva e normativa insieme. Come si introducono nuove volumetrie e poli culturali senza frammentare la percezione del paesaggio desertico?

Il disegno di NEVERA risponde con un controllo rigoroso delle relazioni spaziali: l’impianto calibra altezze, allineamenti e assi di percorrenza per lasciare libere le direttrici visive verso le piramidi e il GEM. La città non alza muri. Costruisce prospettive che accompagnano lo sguardo verso il patrimonio storico.

L’impostazione architettonica cerca poi un dialogo con il carattere del suolo e punta a integrarsi nel contesto invece di imporsi come un corpo estraneo. All’interno del perimetro la gerarchia degli spazi è affidata a un telaio continuo di promenade pedonali, piazze, ponti di connessione e corridoi verdi, che riportano a scala umana un insediamento di dimensioni metropolitane.

Case, hotel e un distretto del cinema

NEVERA Egypt

Pensato come organismo polifunzionale, il masterplan prevede circa 60 mila unità residenziali, distribuite in quartieri immersi nel verde, a cui si aggiungono circa 15 mila appartamenti con servizi integrati. Il comparto ricettivo conta 18 hotel e una serie di resort ispirati al deserto.

Ampie superfici sono riservate alle funzioni civiche, culturali e produttive. Ai servizi pubblici, amministrativi e logistici vanno 2,5 milioni di metri quadrati, mentre altri 1,2 milioni sono dedicati a cultura, formazione e tempo libero, con centri per l’artigianato tradizionale egiziano, impianti sportivi e un parco tematico. Un ulteriore 1,2 milioni dà forma a uno dei poli più caratterizzanti del progetto: un distretto cinematografico e audiovisivo con 400 mila metri quadrati di studi e 800 mila di infrastrutture dedicate.

Smart city e sostenibilità

Presentato ufficialmente il 18 novembre 2026, il progetto viene proposto dai promotori come un modello di sviluppo sostenibile. L’infrastruttura segue il paradigma della smart city, la stessa logica della smart home portata a scala urbana: reti IoT (Internet of Things) monitorano e gestiscono servizi e risorse in tempo reale per renderne più efficiente l’uso.

Sul fronte ambientale, il carico ecologico dovrebbe restare contenuto grazie a sistemi di risparmio idrico ed energetico, irrigazione intelligente del verde, gestione integrata dei rifiuti e monitoraggio continuo della qualità dell’aria. La prova vera passerà però da scelte più concrete: le specie vegetali, l’orientamento degli edifici, l’ombreggiamento e la mitigazione delle isole di calore. È lì che si misurerà quanto la nuova città sia davvero sostenibile.

Un nodo di ricucitura per il Grande Cairo

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La posizione lungo la Middle Ring Road è uno degli elementi chiave del progetto, che funziona anche da nodo di ricucitura per l’area occidentale del Grande Cairo. L’accessibilità passa dall’innesto sulla Ring Road e sulla direttrice Cairo-Fayoum, dal Bus Rapid Transit, dalla vicinanza allo Sphinx International Airport e da una stazione del treno elettrico ad alta velocità prevista all’interno del masterplan. Una polarità urbana interamente nuova, chiamata a far convivere le proprie volumetrie con la tutela delle visuali storiche.