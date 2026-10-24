Bianca Guaccero e Federica Nargi tornano in pista e scoppia il “caso” Totti: le anticipazioni di Ballando con le Stelle

Nella nuova puntata di "Ballando con le Stelle" tornano due volti amatissimi del programma, ma l'attesa è soprattutto per il Capitano: farà il tifo in studio per Noemi Bocchi?

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Bianca Guaccero

Sabato 24 ottobre Ballando con le Stelle torna su Rai 1 con una puntata che promette parecchio movimento, dentro e fuori dalla pista. Milly Carlucci ritroverà tutte le coppie ancora in gara, mentre tra gli ospiti spiccano Bianca Guaccero e Federica Nargi pronte a scendere nuovamente in pista. A incuriosire, però, è soprattutto un’altra possibile presenza: quella di Francesco Totti, che potrebbe raggiungere lo studio per sostenere Noemi Bocchi.

Bianca Guaccero e Federica Nargi ballerine per una notte

Bianca Guaccero e Federica Nargi ritrovano la pista che le aveva viste protagoniste due anni fa. Questa volta, però, non saranno in gara: Milly Carlucci le ha richiamate per un tango a due che le vedrà fianco a fianco nel corso della serata.

Nel 2024 avevano vissuto il programma da concorrenti, arrivando entrambe fino alle battute finali: Guaccero aveva vinto l’edizione, mentre la showgirl aveva chiuso al terzo posto. Il ritorno di oggi avrà quindi tutt’altro sapore, senza l’ansia dei voti, delle classifiche e senza estenuanti sfide da affrontare settimana dopo settimana.

A cambiare saranno anche i partner. L’attrice napoletana non danzerà con Giovanni Pernice, con il quale aveva conquistato la vittoria e che oggi è il suo compagno anche nella vita, mentre Nargi non sarà affiancata da Luca Favilla. Le due si esibiranno insieme, in un numero intenso pensato appositamente per la serata.

Il possibile arrivo di Francesco Totti a Ballando con le Stelle

L’altro grande interrogativo della serata riguarda Noemi Bocchi. Intorno alla concorrente continua infatti a circolare la possibilità che Francesco Totti possa assistere alla puntata – e fare il tifo – direttamente dallo studio.

Non c’è però, al momento, alcun annuncio ufficiale da parte del programma. Il nome dell’ex capitano della Roma resta però inevitabilmente legato al percorso televisivo della compagna, soprattutto perché ogni loro apparizione pubblica continua ad attirare grande attenzione.

Bocchi, dal canto suo, sta cercando di costruire un racconto personale dentro il programma. In coppia con Giovanni Pernice, ha scelto di affrontare la gara senza trasformare ogni esibizione in un riferimento alla sua relazione privata. Non è semplice, naturalmente, vista la notorietà di Totti, ma proprio per questo la sua presenza o assenza in studio potrebbe incidere notevolmente anche sulla performance della concorrente. Oltre a essere un colpaccio di Milly, naturalmente.

La gara: Ornella Muti in testa

La competizione riparte con Ornella Muti e Pasquale La Rocca al comando dopo i 78 punti conquistati nella terza puntata di Ballando con le Stelle. Alle loro spalle ci sono Andy Díaz con Gioia Giovanatti, Monica Guerritore con Luca Urso, Alberto Ravagnani con Erika Martinelli e Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti.

Restano in corsa anche Manuela Moreno e Carlo Aloia, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Alessandro Matri e Giada Lini, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Massimo Ghini e Valentina Fiorini.

Finora nessuno ha dovuto lasciare il programma, quindi la quarta puntata vedrà nuovamente in pista tutte e tredici le coppie. A giudicarle saranno Carolyn Smith, Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, mentre anche il pubblico continuerà ad avere un ruolo decisivo.