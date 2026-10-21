IPA Francesco Totti

Una foto di gruppo, tutti stretti davanti al pannello con il logo dell’editore, e tanti sorrisi. È lo scatto finale presente nel carosello che Francesco Totti ha condiviso sui social dopo la presentazione di Oltre, la sua nuova autobiografia. Al centro c’è lui, camicia bianca, completo scuro e sneakers ai piedi. Intorno a lui, tutti vestiti di bianco e di nero. C’è chi stringe tra le mani una copia del libro, mentre la più piccola, con una felpa candida, si è conquistata il posto in prima fila. Un’immagine quasi da album di famiglia, che arriva dopo parole pesantissime: quelle con cui l’ex capitano della Roma ha raccontato la frattura con i suoi figli.

Francesco Totti e la frattura con i figli raccontata nel libro “Oltre”: la foto insieme

La presentazione si è tenuta lunedì 19 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma, gremito per l’occasione. Cristian, Chanel e Isabel erano seduti in prima fila, e la loro presenza non è passata inosservata. Il libro, scritto con Alessandro Alciato e pubblicato da Cairo Editore, ripercorre gli anni successivi all’addio al calcio, dal dolore per la morte del padre Enzo alla paura di cadere in depressione.

Ma i passaggi che hanno fatto più rumore riguardano proprio il rapporto con i figli, e in particolare con Chanel, che il pubblico ha avuto il piacere di scoprire guardando Pechino Express. Francesco Totti ricostruisce il momento in cui, nella casa di famiglia all’Eur, confessò di essersi innamorato di Noemi. La reazione della secondogenita fu durissima, al punto da dirgli di non considerarlo più suo padre.

Sul palco, accanto ad Alciato e alla moderatrice Cristina Fantoni, l’ex numero 10 non ha nascosto nulla. “Mi hanno crocifisso, giustamente, per la separazione e non ho un rapporto idilliaco con loro”, ha ammesso, visibilmente commosso. Ha riconosciuto le proprie responsabilità e ha chiesto scusa, senza però rinunciare a rivendicare il suo ruolo: “Sono il papà e il papà va rispettato”. E ancora: “Loro non sanno, o fanno finta di non sapere, l’amore e il rispetto che do loro”. Totti ha parlato anche dei suoi silenzi ostinati, di quanto gli sia costato non mostrare ciò che provava. Su Chanel, in particolare, si è augurato che possa comprendere fino in fondo il suo affetto, anche dopo aver letto il libro, promettendo che lui farà lo stesso per lei, qualunque cosa accada.

“Voglio tornare com’eravamo”: il desiderio di Totti

Per molto tempo la sua è stata la famiglia più fotografata d’Italia, e una delle più amate. Le estati si passavano a Sabaudia, meta fissa di ogni vacanza, tra la spiaggia e la villa al mare. E c’è un’immagine che i tifosi giallorossi non hanno mai dimenticato. Il 28 maggio 2017, il giorno dell’addio al calcio, mentre l’Olimpico salutava il suo capitano tra le lacrime, Cristian, Chanel e la piccola Isabel allo stadio, con Ilary (oggi sposata con Bastian Muller). Una famiglia unita nel giorno più difficile della sua carriera.

Da lì, però, molto è cambiato. Nel 2022 è arrivata la separazione dopo vent’anni insieme e diciassette di matrimonio. Poi le battaglie legali, le nuove relazioni e i silenzi. E in mezzo, i figli, che hanno dovuto fare i conti con una rottura vissuta sotto gli occhi di tutti. “Voglio tornare com’eravamo”, le parole di Totti dopo gli ultimi difficili anni.