Francesca Fagnani torna con Belve, Francesco Totti primo ospite. “Parlerà di Noemi Bocchi”

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IPA Totti e Noemi Bocchi

Fra gli ospiti più attesi nella nuova stagione di Belve, condotto da Francesca Fagnani, c’è senza dubbio Francesco Totti. Secondo le prime indiscrezioni, che ormai da giorni circolano sui social, l’ex Capitano della Roma sarebbe pronto a rilasciare un’intervista in cui parlerà di Noemi Bocchi e del loro amore.

Francesco Totti ospite di Belve

Il prossimo 24 novembre ripartirà la nuova stagione di Belve. Gli ospiti di Francesca Fagnani non sono ancora stati svelati ufficialmente, ma sono diverse le indiscrezioni che parlano di una lunga confessione di Francesco Totti. Dopo l’addio al calcio e il divorzio da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma sarebbe pronto a raccontarsi senza filtri in uno studio televisivo.

Un’intervista attesissima, soprattutto perché negli ultimi mesi Totti sembra aver trovato la voglia di parlare anche della sua vita privata senza più remore. Lo scorso settembre, a pochi giorni di distanza dal matrimonio di Ilary Blasi con Bastian Muller, l’ex calciatore aveva infatti presentato Oltre, un libro autobiografico in cui aveva scelto di raccontare la sua vita dopo l’addio al campo di calcio.

Un racconto sincero e libero, in cui Totti aveva parlato della fine dell’amore con Ilary Blasi, ma anche delle tensioni con la figlia Chanel, da cui era rimasto distante per mesi, e dell’amore per Noemi Bocchi. Lo slittamento della messa in onda della nuova stagione di Belve a metà novembre sarebbe legato – secondo alcune fonti – proprio agli accordi presi dallo staff della Fagnani con Totti. Segno di una ferma volontà della conduttrice e giornalista di portare l’ex calciatore sullo sgabello del programma.

Proprio quest’ultima sarebbe uno dei temi dell’intervista rilasciata da Totti. Attualmente Noemi è concorrente di Ballando con le Stelle dove si sta mettendo alla prova fra coreografie e la necessità di mostrarsi per quella che è, al di là delle etichette.

Francesco Totti e l’amore per Noemi Bocchi (dopo l’addio a Ilary)

Proprio nel libro Oltre, Totti aveva parlato del suo legame con Noemi Bocchi e di un amore sbocciato all’improvviso, capace di cambiargli la vita. Un incontro arrivato per via della passione comune per il padel e grazie ad un amico di Totti, seguito da uno scambio di numeri e da un bacio che, come rivelato da Totti, sarebbe arrivato dopo diverso tempo.

“Il primo bacio è arrivato moltissimo tempo dopo. Vicino a Piazza del Popolo, in auto, come due ragazzini, nella penombra – aveva rivelato nel suo libro, raccontando quel momento magico -. C’avevo un po’ di paura, ero emozionato per davvero. Di baci ne avevo dati in vita mia, ma quello lo consideravo importantissimo”.

“Mica potevo sbagliarlo, come il rigore contro l’Australia al Mondiale del 2006 – aveva aggiunto -. Momenti fondamentali per il futuro, inni alla gioia. Ho iniziato a essere assalito dai dubbi dell’adolescente. La bacio io o aspetto che lo faccia lei? Chiudo gli occhi o li tengo aperti? E se poi non le piace? La lingua ci va oppure no? E se qualcuno ci vede? A quanto pare, ci siamo dati il bacio giusto al momento giusto. Con Roma sullo sfondo, e dentro di noi, e davanti a noi”.

Se Noemi sarà con certezza un tema dell’intervista, resta da scoprire se Totti deciderà di parlare anche di Ilary Blasi e del loro doloroso divorzio. Per ora il tema resta un’incognita, staremo a vedere cosa accadrà.