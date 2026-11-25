Francesca Fagnani è tornata sullo sgabello più temuto della tv con una prima puntata di Belve che ha regalato confessioni e risate. Le nostre pagelle

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Francesco Totti ospite a "Belve"

Sorriso sornione e agenda rossa alla mano. Francesca Fagnani è tornata finalmente al posto di regina sullo sgabello di Belve. La conduttrice riaccende la prima serata su Rai 2, inaugurando una nuova stagione di un programma che, a quanto pare, ha ancora parecchie domande da fare e altrettante risposte da strappare.

Del resto, di belvate il pubblico non sembra averne mai abbastanza. E per cominciare con il piede giusto, Fagnani mette sullo sgabello tre ospiti d’eccezione: Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino.

Tre personaggi con storie da raccontare, e una sola certezza: a tenere le redini della serata ci pensa sempre lei, con le sue domande appuntite e quell’aria di chi sa già dove vuole andare a parare. Le nostre pagelle.

Francesca Fagnani, più risate che graffi (8)

La belva è tornata e, per fortuna, non ha perso il vizio. Curiosità un po’ impertinente e la costante ricerca di una risposta meno scontata, possibilmente meno democristiana. A volte ci riesce, altre deve arrendersi davanti a ospiti pronti a sedersi sullo sgabello, un po’ meno a sbottonarsi davvero.

Per inaugurare la stagione ha scelto però un tris di ospiti che non le ha certo reso il lavoro difficile. Questa volta, più che tirare fuori gli artigli, Fagnani si è concessa qualche risata in più.

Con Totti si diverte, e si vede: quando un’intervista la coinvolge davvero, Fagnani non nasconde le risate e si lascia andare anche lei. È uno degli aspetti più piacevoli del programma, perché dietro la conduttrice che incalza e non fa sconti c’è anche una donna che si gode le conversazioni e i personaggi che ha davanti.

Nonostante i dissapori con la Rai, l’affetto per Belve sembra intatto. Fagnani è tornata al suo posto e con lei anche quel modo tutto suo di fare domande che ormai è diventato un marchio di fabbrica. Sul futuro, poi, si vedrà. Intanto, la belva è di nuovo a casa.

Pierfrancesco Favino, la diplomazia è un’arte (7,5)

Lo chiamano Pierfrancesco, oppure solo Favino, ma lui preferisce Picchio: è il soprannome che gli ha dato suo padre e che, a quanto pare, resiste anche alla fama. Pierfrancesco Favino arriva sullo sgabello di Belve con l’eleganza di chi difficilmente perde la calma e la tranquillità di chi non ha bisogno di fare troppo rumore per farsi notare.

Si definisce curioso, abitudinario, leale, ma anche permaloso. Favino è uno che fa fatica ad accettare i complimenti, si schermisce, prova a nascondere l’imbarazzo tra un’imitazione e l’altra.

Eppure, incredibilmente, davanti a Francesca Fagnani riesce anche a riconoscersi un difetto: si considera saccente. Un’autocritica che apprezziamo, soprattutto in un ambiente in cui ammettere di avere qualche spigolo sembra spesso un’impresa, soprattutto seduti su quello sgabello.

Ma è quando si parla di colleghi che l’intervista comincia a regalare qualche soddisfazione. Ammette senza troppi problemi che ci sono attori più bravi di lui e non sembra neppure troppo infastidito dall’idea.

IPA

Quando Fagnani gli chiede di fare qualche nome tra i peggiori, però, tira fuori Accorsi, Santamaria e Giannini. Una scelta piuttosto comoda, considerando che sono tutti suoi amici. Più che una lista nera, un elenco di persone a cui non dovrà dare conto.

C’è poi una domanda che ormai è diventata un must delle interviste di Belve: quella sulla famosa tessera del circoletto. Favino ammette di averla: “Ogni tanto dentro, ogni tanto fuori, devo rinnovarla”. Sempre che esista davvero, precisa. Per lui, comunque, chi ne fa parte ha le qualità per starci. Una risposta che lascia qualche curiosità in sospeso, ma anche la sensazione che il sasso sia stato lanciato con molta attenzione.

La sua intervista procede senza scossoni, ripercorre la carriera, il suo lunghissimo amore, e lascia spazio anche a qualche momento di emozione quando riaffiorano i ricordi del passato e degli incontri paranormali. Non è certo il tipo che si lascia mettere facilmente all’angolo, ma sa regalare qualche guizzo divertente: incredibile come, tra tutte le imitazioni, quelle dei cani siano così convincenti. E chissà, magari dopo questa ospitata lo sentiremo anche salutare con un Baci stellari, insidiando il primato di Valeria Marini.

Francesco Totti, spontaneo e senza troppi filtri (8+)

Mai avremmo immaginato di trovare una farfalla sullo sgabello di Belve. E invece Francesco Totti si descrive proprio così, salvo precisare che non sempre dice quello che pensa, ma che per l’occasione potrebbe anche aprirsi un po’ di più.

La sua intervista ha il sapore di una chiacchierata al bar, dove si finisce per parlare un po’ di tutto e in cui lui sembra trovarsi particolarmente a suo agio. Sarà anche merito di un periodo che appare più sereno, ma il botta e risposta con Francesca Fagnani è divertente e scorrevole. Anche perché Totti ha un talento naturale nel rendersi difficilmente antipatico, anche quando ammette di essere rosicone e permaloso.

Il Re di Roma, però, sulla cultura generale rischia qualche scivolone. Se con i colli romani e con le traduzioni da italiano a romanesco riesce ancora a cavarsela, quando arrivano gli acronimi la situazione si complica. E pensare che SPQR è praticamente scritto ovunque nella sua città, tombini compresi. L’autoironia, comunque, non gli manca.

Ma Totti sa anche mettere da parte le battute e raccontare qualcosa di molto più profondo. Quando parla della famiglia, lascia spazio a una tenerezza che non ha bisogno di essere alleggerita con una risata. Si emoziona ricordando il padre e parla dei figli con un affetto evidente, arrivando anche a rimproverarsi di non riuscire sempre a dimostrare quanto vorrebbe. È forse qui che l’intervista trova i suoi momenti più belli: dietro il personaggio che conosciamo tutti c’è un uomo che prova a fare i conti con i propri sentimenti.

Ampio spazio, inevitabilmente, alla carriera calcistica, anche se in alcuni passaggi si ha la sensazione di ascoltare una storia già raccontata parecchie volte. Più interessanti, invece, i racconti sulla quotidianità con Noemi: dalle somiglianze nei gusti a tavola al modo diverso di innamorarsi quando non si è più giovanissimi.

Di Ilary si parla meno, forse anche perché su quella storia sono già state spese parecchie parole. Totti preferisce concentrarsi sul rapporto con i figli e su come sta vivendo il legame con loro dopo la separazione. Il Pupone sa ancora farci ridere, ma finisce per regalarci un’intervista decisamente più intima di quanto ci aspettassimo.

Gemma Galgani, Tina non le dà tregua (5)

Essere la controparte di Tina Cipollari non deve essere semplice, soprattutto quando ci si ritrova sullo stesso sgabello di Belve. Era prevedibile che la sua intervista prendesse una direzione diametralmente opposta a quella della nemesi televisiva, ma il tema resta quello che conosciamo ormai molto bene: la ricerca dell’amore. Una storia che Gemma Galgani ci racconta da anni a Uomini e Donne e che, anche questa volta, occupa gran parte della conversazione.

Si sente spesso un’incompresa, racconta di avere tanti fan, soprattutto tra le più giovani, mentre le coetanee la considererebbero inadeguata. Ripercorre il matrimonio giovanissimo durato appena sei mesi e la storia con Walter Chiari, ma è soprattutto quando si arriva a Giorgio Manetti che si torna su un terreno già ampiamente battuto. Lui rimane uno degli uomini più importanti della sua vita e, a quanto pare, un capitolo dal quale Gemma fatica ancora a prendere le distanze.

E poi c’è Tina. Anche se la Cipollari non è sullo sgabello, riesce comunque a essere una presenza ingombrante nell’intervista di Gemma. La rivalità tra le due torna inevitabilmente al centro del racconto, quasi che parlare di una senza nominare l’altra sia ormai diventato impossibile.

Il problema è che, purtroppo, di nuovo c’è davvero poco. L’intervista avrebbe potuto rappresentare un’occasione per raccontarsi lontano dalle dinamiche dello studio di Uomini e Donne, magari mostrando lati meno conosciuti della sua personalità. E invece, almeno per una sera, siamo rimasti a Uomini e Donne.