Francesca Fagnani è pronta a tornare con una nuova edizione di “Belve”. Le aspettative sono alte e noi sogniamo un ritorno alle origini un ospite particolare

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Francesca Fagnani

Martedì 24 novembre, nella prima serata di Rai 2, torna una nuova edizione di Belve. Divenuto ormai uno dei programmi tra i più seguiti della televisione italiana – e non meno dei social – le aspettative sono altissime e non mancheranno neppure le novità. Francesca Fagnani si prepara ad accogliere in studio anche alcuni nip, di cui la selezione sarebbe già in corso. Nel corso delle tre puntate per ora previste (ma potrebbero diventare quattro) ai non famosi si alterneranno grandi nomi del mondo dello spettacolo. Sui possibili ospiti circola già qualche indiscrezione, ma noi speriamo in un ritorno alle origini del format.

Chi vorremmo vedere intervistato da Francesca Fagnani

È già iniziato il toto nomi e non mancano le indiscrezioni. Si dice che Francesca Fagnani abbia fatto il colpaccio e che ad aprire la nuova edizione di Belve potrebbe essere il Re di Roma, Francesco Totti. Data come possibilissima anche la partecipazione della campionessa Federica Pellegrini e della showgirl Elisabetta Gregoraci – che si prepara a partire per l’avventura di Pechino Express. Si ipotizza anche la presenza di Alessia Marcuzzi, ma senza troppa convinzione.

E se davvero Francesco Totti si siederà sul comodo sgabello di Belve, poco dopo ci piacerebbe vedere nello stesso posto la sua ex moglie Ilary Blasi. Se il bomber romanista è da sempre restio a parlare dei fatti propri, Blasi è senza peli sulla lingua e lo ha ben dimostrato nel documentario Unica. A proposito di ex innamorati, dopo l’intervista che tanto fece discutere a Fedez, il pubblico impazzirebbe di fronte alla possibilità di ascoltare anche Chiara Ferragni, in silenzio stampa ormai dal Pandoro Gate.

Infine, come non citare Barbara D’Urso. Detronizzata dal ruolo di regina di Mediaset, fuggita a Londra e in seguito tornata come una fenice a Ballando con le stelle, l’intera Italia muore dalla voglia di conoscere i retroscena di questo repentino cambio di casacca e quale posto migliore in cui svelarlo se non lo studio di Belve. Puntando ancora più in alto perché non pensare a Maria De Filippi, già ospite di Francesca Fagnani, seppur in veste di investigatrice: la sua intervista entrerebbe di buon diritto nella storia del programma.

Belve, da programma di nicchia a fenomeno pop

Era il 2018 quando Francesca Fagnani, fino a quel momento giornalista lontana dai riflettori, approda sul Nove con il suo Belve. Si trattava di un format sperimentale, in seconda serata, una sorta di laboratorio giornalistico in cui, all’inizio, erano ammesse soltanto donne. La prima a sedersi sul comodo sgabello fu l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, seguita dall’ex affiliata delle Brigate Rosse Adriana Faranda. Nel suo principio, insomma, Belve era già anche un po’ Belve Crime, lo spin off della trasmissione non così riuscito come ci si aspettava.

Ogni puntata prevedeva un solo ospite, una donna forte e spesso protagonista di polemiche giudiziarie, televisive o politiche. Il primo uomo, Alfonso Signorini, arrivò soltanto nella terza stagione. Poi tutto cambiò. Gli ottimi ascolti della trasmissione attirarono l’attenzione della Rai che acquisì Belve nel 2021 e, nel 2023, lo spostò alla prima serata.

Le esigenze della fascia oraria di punta hanno costretto la trasmissione a crescere, dal punto di vista scenico e mediatico. Gli ospiti sono diventati almeno 3 ad ogni puntata, il pubblico è arrivato in studio e sulla seggiola hanno iniziato ad arrivare personaggi, come ha spiegato la stessa conduttrice, “capaci di suscitare una reazione nel pubblico”. Non più necessariamente personaggi divisivi, ma quelli al centro dell’attenzione mediatica, per ragioni più o meno nobili.

Da fan di vecchia data, quel che ci è auguriamo per questa nuova stagione è che, forte di un successo ormai innegabile, Francesca Fagnani possa concedersi di tornare ad ospitare vere belve, da sottopporre a interviste spietate e graffianti come solo lei sa fare.