Slitta la messa in onda di Belve, quando tornerà Francesca Fagnani e le puntate ridotte

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Fagnani

Belve tornerà in televisione, ma per vedere le nuove puntate bisognerà attendere ancora un po’. La messa in onda dello show condotto da Francesca Fagnani infatti sarebbe stata rimandata, slittando di diverse settimane rispetto ai piani iniziali.

Quando inizia Belve di Francesca Fagnani?

Francesca Fagnani tornerà su Rai Due il prossimo 24 novembre. In quella data la conduttrice ripartirà con il programma e un nuovissimo ciclo di puntate autunnali. Le puntate saranno tre, dunque meno rispetto al solito, ma potrebbero diventare quattro.

La stessa Francesca Fagnani qualche giorno fa aveva annunciato sui suoi profili social di essere al lavoro su una serie di interviste a persone comuni. I dialoghi con i “nip” serviranno ad animare gli ultimi minuti delle puntate, rinfrescando il format in modo interessante.

Sembrano dunque appianate le tensioni fra la conduttrice e la Rai di cui si era parlato a lungo quest’estate. Le interviste realizzate sullo sgabello, nello studio scuro e con uno stile ironico, sono d’altronde diventate un cult e il pubblico si è affezionato al format.

Il programma intriga e conquista perché va al di là della classica intervista legata alla carriera oppure ad un progetto del personaggio, ma va alla ricerca di vere “belve”, ossia, come spiegato dalla Fagnani “uomini o donne mai gregarie, e che hanno successo, o sbagliano, per merito loro”.

Agenda rossa in mano e quel sorriso di chi è davvero preparata, Francesca Fagnani ci ha regalato negli ultimi anni interviste diventate un cult.

“Studio tutto quello che posso studiare del personaggio – aveva spiegato qualche tempo fa – e studio molto di più di quello che chiedo, perché poi mi consente di andare a destra e a sinistra durante l’intervista. Se tu studi più di quello che chiedi, puoi cambiare traccia, altrimenti è complicato improvvisare. Secchiona lo sono sempre stata. Per il resto, mi capita di chiedere, ma chiedo solo aspetti più bonari, perché non mi va di mettere le persone in difficoltà”.

Chi saranno gli ospiti della prossima stagione di Belve

I nomi dei protagonisti della prossima edizione di Belve intanto restano ancora top secret, anche se nell’ultimo periodo sono circolate numerose indiscrezioni. Fra i nomi su cui si era speculato maggiormente Francesco Totti che sarebbe stato contattato più volte dalla Fagnani per un’intervista a Belve.

Nell’ultimo periodo l’ex calciatore della Roma si è dimostrato molto più propenso a raccontarsi, anche per quanto riguarda le sue vicende private. A poche ore dal matrimonio di Ilary Blasi, sua ex moglie, con Bastian Muller, Totti aveva presentato il libro Oltre.

Un volume in cui raccontava la sua vita dopo l’addio al calcio, dalla separazione con Ilary al rapporto difficile con Chanel sino all’amore per Noemi Bocchi. Un’intervista dell’ex capitano della Roma potrebbe dunque attirare il pubblico e rappresentare un colpo da maestro nella nuova edizione di Belve. Si parla anche di un possibile ritorno di Maria De Filippi, questa volta nel ruolo di intervistata, dopo che lo scorso anno era comparsa nelle puntate per brevi chiacchierate con la giornalista.