Compagna di Francesco Totti e concorrente di Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi è mamma di Sofia e Tommaso.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Noemi Bocchi

Compagna di Francesco Totti da ormai diversi anni, Noemi Bocchi è diventata, suo malgrado, un personaggio molto conosciuto. Sin dalla sua prima apparizione accanto all’ex capitano della Roma, flower designer ha attirato l’attenzione del pubblico con molte domande. In tanti, ad esempio, si sono chiesti: quanti figli ha Noemi Bocchi?

Noemi Bocchi: l’amore per Francesco Totti e la famiglia allargata

Classe 1988, Noemi Bocchi è nata a Roma, città in cui è cresciuta e dove vive ancora oggi. Ha studiato presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, in seguito ha frequentato la facoltà di Economia aziendale e bancaria dell’università Lumsa di Roma dove si è laureata. Dopo aver completato gli studi ha iniziato a lavorare come flower designer, realizzando creazioni floreali e composizioni per party esclusivi ed eventi importanti.

Il suo primo grande amore è stato Mario Caucci, imprenditore e manager di una famosissima azienda di famiglia che si occupa di travertino e marmo. Nel 2011 la coppia si è sposata e dal loro amore sono nati due figli. Nel 2018 il divorzio, arrivato dopo undici anni insieme. Poco dopo Noemi è stata legata a Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è Posta per Te.

L’incontro con Francesco Totti sarebbe avvenuto grazie ad amici comuni e alla passione di entrambi per il padel. All’epoca Totti si stava separando da Ilary Blasi, mentre Noemi Bocchi era tornata single. Oggi i due vivono una relazione raccontato sui social, fra vacanze e dediche romantiche.

Noemi si è da subito affezionata a Isabel, la terzogenita di Totti, ma è riuscita con il tempo anche ad avvicinarsi a Chanel e Cristian. Anche i figli della flower designer hanno creato un buon rapporto con Totti, tanto che non è raro vederli in vacanze di famiglia, fra Bali e Las Vegas.

Quanti figli ha Noemi Bocchi?

Noemi Bocchi dunque ha due figli: Sofia e Tommaso, nati dal matrimonio con Mario Caucci. La compagna di Totti ha sempre cercato di difendere i suoi figli dall’invasione dei media e dalla curiosità nata per via della sua storia con l’ex calciatore.

Proprio per questo di loro sappiamo davvero poco se non che vivono insieme a Noemi e Totti in un attico a Roma Nord, nei pressi dello Stadio Olimpico. Una zona chic e riservata della Capitale, dove la coppia ha trovato la serenità che cercava.

Sofia, la primogenita, ha 15 anni, mentre Tommaso ne ha 13. Qualche tempo fa Noemi, durante una vacanza con tutta la famiglia ai Caraibi, aveva pubblicato nelle Stories uno scatto in cui mostrava i figli. Nell’immagine apparivano Sofia e Tommaso, sorridenti e abbronzatissimi, biondi come la loro mamma, ma anche Totti con i suoi tre figli – Chanel, Cristian e Isabel – nati dal matrimonio con Ilary Blasi.

Una foto, realizzata al mare in un momento di grande felicità, che raccontava la serenità raggiunta dopo un periodo difficile. Un momento delicato, raccontato dallo stesso Francesco Totti nel suo libro Oltre, dove aveva spiegato di essersi allontanato per alcuni mesi da Chanel dopo che la figlia aveva scoperto la relazione del padre con Noemi.