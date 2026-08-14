Mario Caucci è l'ex marito di Noemi Bocchi e padre dei figli della flower designer.

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IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Si chiama Mario Caucci l’ex marito di Noemi Bocchi e il grande amore della flower designer prima dell’incontro con Francesco Totti, suo attuale compagno e al suo fianco ormai da diversi anni.

Chi è Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi

Tifoso della Roma, biondo e massiccio, Mario Caucci è l’erede di una famiglia che si occupa di marmo e possiede cave a Guidonia e Carrara. La famiglia Caucci da diverse generazioni estrae e commercia questo prezioso materiale in giro per il mondo.

Figlio di Serafino e di Daniela Caucci, Mario ha lo stesso nome di suo nonno, fondatore di questo impero. Lavora nell’azienda, dove si occupa dei rapporti internazionali, inoltre è il team manager della squadra di calcio del Tivoli.

Ha studiato presso l’istituto paritario San Giuseppe del Caburlotto e si è laureato alla Business School della Luiss. “Ho avuto una prima infanzia meravigliosa – ha rivelato qualche tempo fa a Tiburno -. Ho vissuto il calore di una famiglia unita che si riuniva tutte le domeniche a pranzo e condivideva vacanze e feste”.

La storia d’amore con Noemi Bocchi è durata 9 anni, coronata dal matrimonio nel 2011 e dalla nascita di due figli: Sofia, arrivata nel 2011, e Tommaso, nato nel 2013. Poi la crisi iniziata nel 2017, i problemi finiti in tribunale e un addio doloroso, arrivato nel 2019 fra veleni e accuse.

L’amore di Noemi Bocchi per Francesco Totti

Oggi Noemi Bocchi è felice accanto a Francesco Totti. Un amore solido che dura da tempo, arrivato qualche anno dopo la separazione da Mario Caucci, esattamente nell’autunno del 2022 quando Noemi venne fotografata sugli spalti dello stadio insieme a Totti in una foto rimasta iconica.

Da allora i due hanno iniziato a mostrarsi in pubblico insieme, ufficializzando il loro amore. Un inizio di relazione che non è stato per nulla semplice a causa dei gossip riguardanti la fine del matrimonio fra Totti e Ilary Blasi.

La coppia si è trasferita in un lussuoso appartamento a Roma Nord, nella zona della Farnesina, a due passi dallo Stadio Olimpico con vicini di casa illustri come Paolo Bonolis e Fiorello. Con il tempo Noemi e Francesco hanno iniziato a creare una famiglia allargata, fra cene e vacanze con tutti e cinque i figli: Chanel, Cristian, Isabel, Sofia e Tommaso.

Da sempre riservatissimi, non hanno mai parlato della loro storia d’amore pubblicamente, vivendo il sentimento lontano dai riflettori. Presto però le cose potrebbero cambiare. Noemi Bocchi infatti è stata annunciata come il quarto concorrente di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci.

Insieme a lei Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri ed Eugenio Finardi. Noemi non solo si metterà alla prova sulla pista da ballo, ma potrebbe anche confidarsi riguardo l’ex marito e l’amore per Totti. Oppure, come in molti sperano, svelare qualcosa sul rapporto con Ilary Blasi, conduttrice ed ex del calciatore della Roma. Proprio quest’ultimo era stato super ospite nella trasmissione Rai spin-off Sognando… Ballando con le stelle» nel 2025.