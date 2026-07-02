La casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi invasa dalle vespe: cosa è successo

La casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi è stata invasa dalle vespe germaniche, una specie molto aggressiva e pericolosa.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Noemi Bocchi e Francesco Totti

Brutta disavventura per Francesco Totti e Noemi Bocchi che si sono ritrovati casa invasa dalle vespe e sono stati costretti a contattare un esperto per eliminare il nido.

La casa di Totti e Noemi Bocchi invasa dalle vespe

A raccontare l’episodio è stato proprio il professionista chiamato da Totti e Noemi Bocchi per risolvere il problema. Daniel Palmieri ha infatti raccontato su Instagram l’esperienza, spiegando in un video di aver realizzato un intervento importante a casa di Francesco Totti.

Tutto è iniziato quando ha ricevuto una chiamata per realizzare un sopralluogo urgente per via della presenza di api all’interno di una abitazione a Roma Nord.

Dopo l’addio a Ilary Blasi infatti l’ex capitano della Roma ha lasciato la villa dell’Eur per trasferirsi in un’altra zona della Capitale con la nuova compagna Noemi Bocchi. Sarebbe stata proprio lei ad accogliere il professionista, mostrandosi molto gentile ed educata.

“Arrivato in portineria, il portiere mi ha fatto un assist – ha raccontato l’uomo, che poco dopo ha avuto modo di conoscere Noemi Bocchi -. Persona educata e molto umile. Non è la prima volta che mi cimento con vip e personaggi del cinema. Ma siamo a casa di Francesco Totti, suvvia”.

Poco dopo il titolare dell’azienda Sos Api ha incontrato anche Francesco Totti. “Ho prospettato loro il tipo di intervento”, ha rivelato.

L’analisi esterna della casa ha consentito di individuare il problema: un marcapiano strutturale che era diventato la sede di un gigantesco nido di vespe germaniche.

Le vespe germaniche sono una specie particolarmente pericolosa e aggressiva, difficile da debellare e in grado di creare delle colonie numerosissime. Non a caso nel nido trovato a casa di Francesco Totti erano presenti più di 2mila vespe germaniche, creando una situazione potenzialmente pericolosa per tutti gli abitanti della casa.

Dopo aver localizzato il nido, l’esperto ha dunque pianificato un intervento per rimuovere e per rimettere l’area in sicurezza.

“Il marcapiano non rispettava la quota – ha svelato -. Ho rintracciato il cuore del nido e abbiamo programmato l’intervento. Un enorme nido una colonia che da lì a poco sarebbe stata un gran problema. Succede spesso di trovare case completamente piene di vespe”.

La nuova vita di Francesco Totti con Noemi Bocchi

La villa a Roma Nord rappresenta il nuovo capitolo nella vita di Francesco Totti, dopo il divorzio da Ilary Blasi. Un addio arrivato, non senza accuse reciproche, dopo oltre vent’anni, un matrimonio e tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Il loro amore, che sembrava indissolubile, è terminato fra i veleni, con il caso dei Rolex, l’uscita della docu-serie Unica e lo scontro in tribunale. Secondo le ultime indiscrezioni presto i due si potrebbero dire addio per sempre, firmando finalmente le carte del divorzio.

Se Totti ha ritrovato il sorriso con Noemi Bocchi infatti, Ilary Blasi è innamoratissima di Bastian Muller. La conduttrice ha raccontato più volte di voler sposare l’imprenditore, conosciuto per caso durante un viaggio a New York con le amiche, dopo aver ottenuto il divorzio dall’ex marito. Le nozze dovrebbero svolgersi a breve con Sal Da Vinci fra gli invitati, pronto a cantare Per sempre sì agli sposi.