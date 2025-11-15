Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Roma è così grande e variegata che cambiare di quartiere equivale un po’ a cambiare città. La rivalità giocosa tra Roma Nord e Roma Sud è ormai storica, e i due pezzi della capitale fanno a gara per ospitare il loro Re. Nato a Porta Metronia e vissuto per lunghi anni all’Eur assieme all’ex moglie Ilary Blasi, con l’entrata della “raffinata” Noemi Bocchi nella sua vita, Francesco Totti ha lasciato il Sud per diventare abitante di Roma Nord. Dopo tre anni nei signorili Parioli, adesso il campione e la compagna sono però pronti a un nuovo trasloco all’insegna del lusso.

Francesco Totti si sposta nella zona dei vip

Gli abitanti dei Parioli sono da giorni spettatori di un epocale trasloco. Francesco Totti e Noemi Bocchi si preparano a lasciare il loro grande attico ai Parioli. La coppia si sposterà ma, con grande rammarico di mezza città, il Capitano non tornerà a Roma Sud. Seppur non vi sia una conferma ufficiale, pare che Totti e compagna si sposteranno giusto di pochi chilometri, per approdare nell’elegante complesso residenziale di via dei Colli della Farnesina.

Si tratta di una delle zone e dei comprensori più altolocati della capitale. Lì visse Josè Mourinho quando allenava la Roma e, oggi, risiedono personaggi del calibro di Paolo Bonolis, Renato Zero, Barbara d’Urso, Fiorella Mannoia e Asia Argento. Ancora, Rosario Fiorello e perfino il divo di Hollywood Ridley Scott ha un appartamento lì. Il Re di Roma, insomma, sarà circondato dalla creme de la creme cittadina e Noemi Bocchi potrà vivere il sogno di essere una vera First Lady. Inoltre, Totti sarà vicinissimo allo Stadio Olimpico, la sua vera casa putativa.

La prima casa con Noemi Bocchi

Di certo, il trasloco non sarà un ridimensionamento. Se la zona è incerta, non c’è dubbio che l’ex calciatore e il suo numero amore si sposteranno per qualcosa di meglio di ciò che già hanno, che non è mica poco. Dal 2022, Totti e Bocchi vivono in un attico in zona Vigna Clara, con super attico annesso. Un’enorme open space di quasi 300 metri quadrati, con vista panoramica su Roma, vasca gigante e cucina a vista. L’attico si trova in comprensorio dotato di piscina, giardino comune e campo da tennis.

Che forse sia arrivato il momento di una casa più adatta ad ospitare una famiglia? Di qualche camera con porta in grado di fornire un rifugio sicuro ai figli della coppia? Francesco Totti condivide infatti con Ilary Blasi l’affidamento della figlia minore Isabel, mentre Noemi Bocchi è madre di Sofia e Tommaso, nati dal precedente matrimonio con Mario Caucci.

Resta il dubbio se a visitare il papà arriveranno anche i più grandi Cristian e Chanel, il cui rapporto con il padre e la nuova compagna procede tra alti e bassi. Mentre Totti era presente ai 18 anni di Chanel, i figli non gli hanno fatto compagnia al suo di compleanno, che Francesco ha trascorso a Londra con Isabel e i figli di Noemi. Il turbolento e chiacchieratissimo divorzio da mamma Ilary, di certo non ha aiutato a calmare le acque in famiglia.