La dedica d’amore di Noemi Bocchi per Totti: “Non voglio una vita perfetta, ma con te”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti compie 50 anni e la dedica d’amore più bella arriva da Noemi Bocchi, al suo fianco dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Lei, che a breve sarà in tv come concorrente di Ballando con le Stelle, ha deciso di dedicarli un pensiero speciale.

La dedica romantica di Noemi Bocchi per i 50 anni di Totti

Sulle Stories del suo profilo Instagram, Noemi ha postato uno scatto che la ritrae in una foto tenerissima con Totti. Nella foto l’ex calciatore della Roma posa delicatamente la sua fronte sul viso della compagna, mentre i due si abbracciano.

“Perché io non voglio una vita perfetta. Voglio la mia vita con te – ha scritto -. Buon compleanno amore mio. Ti amo”. Ad accompagnare le parole di Noemi Bocchi la canzone La Cura di Franco Battiato.

In occasione dei suoi 50 anni, Totti ha voluto festeggiare questo traguardo importante insieme alle persone più care. L’ex calciatore è quindi partito per Las Vegas insieme a Noemi Bocchi e i rispettivi. Appena cinque giorni negli Stati Uniti prima del ritorno a Roma per affrontare la nuova sfida professionale di Noemi che sarà nel cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Solo qualche giorno fa, in coincidenza con le nozze di Bastian Muller e Ilary Blasi, Totti e Noemi avevano festeggiato cinque anni d’amore. Una ricorrenza importante in cui, ancora una volta, si erano giurati amore eterno. Il legame fra l’ex calciatore e la flower designer, come ben sappiamo, è nato dopo la fine del matrimonio fra Ilary e Totti.

Un amore durato quasi vent’anni, coronato dalla nascita di tre figli: Chanel, Cristian e Isabel. Poi il divorzio, seguito da una lunga battaglia in tribunale e accuse reciproche, ma anche da silenzio e incomprensioni. Come ha raccontato lo stesso Totti nel suo libro Oltre.

“Ai miei figli l’ho detto durante una serata drammatica – ha rivelato nel libro dell’ex capitano della Roma -. All’inizio avevo negato per paura che ci stessero male. Dentro casa, all’Eur, quella volta, è successo il finimondo. Mi hanno interrogato. Mi hanno messo al muro, mi hanno additato come colpevole a prescindere. Come unico colpevole. Chanel mi ha insultato”.

“Tutte le frasi peggiori – ha spiegato – me le ha vomitate addosso. Cristian, che come me non è di tante parole, stava in silenzio, ma mi guardava malissimo, con cattiveria. Isabel piangeva. Non potevo vedere i miei figli così perché loro verranno sempre prima di tutto e di tutti”.

I messaggi di Chanel e Cristian per Totti

Oggi sembra che la situazione sia migliorata notevolmente e Totti sarebbe riuscito a trovare un nuovo equilibrio con i figli. Lo dimostra il viaggio a Las Vegas, ma anche le dediche di Cristian e Chanel in occasione del suo compleanno.

“50 anni…un traguardo importante. Per me, però, sarai sempre semplicemente il mio papà”, ha scritto Cristian, sulle note di Per sempre di Luciano Ligabue.

Chanel ha invece postato uno scatto che la ritrae bambina insieme al suo amatissimo papà. Una foto accompagnata dalla canzone When We Were Young di Adele.