Francesco Totti e Noemi Bocchi, il messaggio di auguri per l’anniversario nel giorno delle nozze di Ilary

IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Mentre a Ravello è tutto pronto per le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller, anche Francesco Totti ha qualcosa da festeggiare. Da 5 anni a questa parte, per lui il 13 settembre non è una data qualsiasi, ma è il giorno in cui è nato l’amore con Noemi Bocchi. Quest’anno, mentre la sua ex moglie convola a giuste nozze, l’ex Capitano della Roma e la sua compagna festeggiano l’anniversario tra palloncini a forma di cuore e rose rosse. “Cinque anni di noi… Ti amo”, c’è scritto nella storia che pubblicano su social per condividere questo momento con tutti i fan.

I festeggiamenti per i 5 anni

È Noemi Bocchi a pubblicare il video per prima, e Francesco Totti lo ricondivide. La colonna sonora è Quando nasce un amore di Anna Oxa e la fotocamera riprende un letto, i palloncini, i petali di rosa in ogni dove, due fasci di rose rosse con il numero 13 fatto da rose bianche e una busta, ancora sigillata, ma che indubbiamente contiene un messaggio romantico che rimane privato. Sullo sfondo, a completare il quadretto, una vasca che aspetta solo la coppia di piccioncini.

Insomma il messaggio arriva forte e chiaro: Ilary Blasi si sarà pure rifatta una vita con Bastian Muller e saranno sicuramente al settimo cielo nel giorno delle nozze, ma Totti e Bocchi non hanno nulla da invidiare. Affiatati, innamorati, pronti a trascorrere una giornata piena di amore e di passione.

Le date non tornano

Però c’è qualcosa che non quadra. Francesco Totti ha sempre giurato che la sua storia con Noemi Bocchi fosse iniziata dopo Capodanno 2022, preceduta da una fase di semplice amicizia. Ma i festeggiamenti per l’anniversario riscrivono la storia, e non è un dettaglio da poco. Quando lui e Ilary Blasi si sono separati si è dibattuto a lungo, sulle pagine di cronaca rosa ma anche in tribunale, su chi fosse stato il primo a tradire. È una questione delicata, ma determinante in fase di separazione per capire a chi attribuire l’addebito. Il “famoso” caffè di Ilary Blasi con Cristian Iovino risale all’11 ottobre 2021 e, stando così le cose, la storia di Francesco e Noemi era iniziata già da quasi un mese.

Ma quello che è stato è stato, ormai la sentenza di divorzio è stata pronunciata e i due ex si sono lasciati il passato alle spalle pronti a vivere una nuova vita.

Francesco Totti e Noemi Bocchi felici insieme

In questi cinque anni Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno trovato la loro stabilità, prima in sordina e poi piano piano sono usciti allo scoperto e si sono fatti conoscere e amare anche dal pubblico. Noemi, ex flower designer, ora è pronta anche per il debutto in tv a Ballando con le stelle, anche se la sua partecipazione a dire il vero qualche polemica l’ha scatenata. Per lei non solo si apre una nuova fase della sua vita professionale, ma anche di quella di coppia visto che dovrà essere pronta a rivelare qualcosa di più rispetto ai piccoli scorci che lei e Francesco hanno offerto sui social in questo periodo. Un quinto anniversario, insomma, che non è solo un piccolo traguardo ma che ha per loro ha tutto il sapore di un nuovo inizio.