Francesco Totti dopo le nozze di Ilary Blasi pubblica il libro verità: “Racconterò tutto”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Coincidenze piuttosto sospette che, forse, non lo sono. Francesco Totti, a pochi giorni dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller, ha annunciato l’uscita del suo libro. Nel volume, come ha spiegato lui stesso su Instagram, racconterà tutta la verità senza filtri.

L’annuncio di Totti dopo le nozze di Ilary

Su Instagram, Francesco Totti ha annunciato l’arrivo in libreria, il prossimo 22 settembre, di un libro in cui racconterà cosa gli è accaduto negli ultimi anni. Nella clip pubblicata sui social, l’ex capitano della Roma mostra il libro, spiegando: “Di me si è sempre saputo tanto. Ma non tutto. In Oltre ho raccontato quello che finora avevo tenuto per me, le mie verità, senza filtri”.

L’annuncio non sembra arrivare a caso, soprattutto perché è stato realizzato a pochissimi giorni dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller. Le nozze della conduttrice hanno destato grande curiosità, ma soprattutto hanno rappresentato un taglio definitivo con il passato.

Dopo la guerra dei Rolex, la battaglia in tribunale e il divorzio, Ilary sembra aver voltato pagina con l’imprenditore tedesco. A dimostrarlo anche la scelta di festeggiare le nozze in modo molto diverso da quelle con Totti. Se nel giugno del 2005 il matrimonio di Totti e Ilary venne trasmesso in diretta tv, fra sfarzi e abiti da sogno, per il suo “sì” a Bastian Muller, la presentatrice ha scelto una location riservata nel cuore della Costiera Amalfitana, con pochi invitati e una cerimonia semplice.

Qualche tempo dopo il doloroso addio a Francesco Totti, Ilary aveva scelto di raccontare la sua verità in un documentario di Netflix intitolato Unica. Uno show in cui aveva parlato senza filtri della crisi con l’ex calciatore e della loro separazione, affermando anche di aver fatto seguire l’oggi ex marito da un investigatore privato per scoprire quale fosse la natura del suo rapporto con Noemi Bocchi.

Francesco Totti pubblica il libro verità

Oggi tocca a Francesco Totti. Di cosa parlerà Oltre? Già dal sottotitolo possiamo intuire che l’ex calciatore non farà riferimento solo al suo ritiro dal campo di calcio, ma parlerà anche della sua vita privata.

“Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi tocca pure raccontarlo”, si legge. Il libro promette di essere una “confessione, senza filtri, di un Francesco Totti inedito; è il suo cuore, di cui per tanti anni si era sentito parlare, ma che nessuno aveva mai visto né capito fino in fondo”.

“Il Capitano – spiegano nella trama -, senza nascondersi, svela quello che è accaduto fuori dal campo, dal 29 maggio 2017 in avanti: ne esce il racconto di un uomo profondo, riflessivo, quasi sconosciuto al grande pubblico e ai suoi tifosi. Una persona che non rinuncia alle sue celebri battute, ma che allo stesso tempo dimostra di aver sofferto, alle prese con le difficoltà della vita di tutti i giorni, con i sintomi della depressione, con le preoccupazioni per i suoi tre figli, con la perdita di una figura di riferimento come quella del padre, con la paura di morire a causa del Covid-19, con la sensazione di sentirsi prigioniero dentro la sua città, il suo tutto: Roma. Nel frattempo, nella sua vita ha riscoperto la bellezza dell’amore, dopo l’incontro con Noemi, e alla soglia dei 50 anni sono arrivate due clamorose proposte per tornare a giocare, in serie A”.