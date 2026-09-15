Il menu del matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller: la mozzarella, la pizza e gli spiedini di carne

Svelato il menu del matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller: i piatti scelti dagli sposi e lo show cooking.

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IPA Ilary Blasi

Continuano ad emergere nuovi dettagli sul matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice e l’imprenditore tedesco si sono giurati amore eterno il 13 settembre a Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana. Le nozze sono state piuttosto particolari, con una festa durata giorni, la firma degli sposi arrivata all’una di notte e un menu a base di pizza e mozzarella.

Il menu del matrimonio di Ilary Blasi

Se le nozze con Francesco Totti erano state raccontate in diretta televisiva, per il suo matrimonio con Bastian Muller, Ilary Blasi ha scelto la via della riservatezza. Sino all’ultimo minuto non è stato chiaro come sarebbe stata la cerimonia e sui social non sono trapelate immagini dell’evento.

Solo oggi scopriamo qualcosa di più sul grande giorno della conduttrice del Grande Fratello Vip. Scopriamo, ad esempio, che Ilary Blasi e Bastian Muller si sono giurati amore eterno sulla Terrazza dell’Infinito a Villa Cimbrone, Ravello. In seguito hanno festeggiato con un banchetto nuziale il 14 settembre 2026, a quattro anni da quel primo incontro avvenuto all’aeroporto di New York e da un romantico colpo di fulmine.

Una festa fatta di musica, artigianato locale, ma soprattutto un menu a base di piatti semplici e gustosissimi. Per il suo menu di nozze, Ilary ha scelto taglieri di formaggi e salumi locali, accompagnati ovviamente dalla pizza di vario tipo. Gli inviati hanno potuto assaporare anche spiedini di carne cotti al momento e delle polpette vegetali. Fra i piatti più gustosi una pasta preparata con vari tipi di pomodorino e la mozzarella filata di fronte agli invitati.

Le curiosità sulle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller

La festa di Bastian e Ilary infatti è stata molto particolare con dettagli che hanno reso davvero unica la cerimonia. Come dress code per l’evento la coppia ha chiesto agli invitati (circa 50-60) di vestirsi di bianco. La Blasi dunque non è stata l’unica ad indossare un abito bianco, ma la stessa cosa è accaduto alla figlia Chanel Totti, alle sorelle Silvia e Melory (quest’ultima scelta come seconda testimone), e alla sua testimone di nozze Giorgia, sposata con il cugino di Francesco Totti.

Ilary ha spiegato di aver fatto questa scelta per raccontare la sua nuova libertà e la luce ritrovata dopo l’addio all’ex calciatore e un divorzio piuttosto turbolento. Per le sue nozze la conduttrice ha scelto un vestito da sposa piuttosto semplice, in pizzo e con guanti in raso. Per completare il suo look la Blasi ha scelto una mini pochette dorata, orecchini chandelier e dei sandali infradito. “Avete mai visto una sposa con le infradito?”, ha chiesto ironicamente Ilary.

Forse per portare fortuna al suo matrimonio, la conduttrice ha scelto un allestimento con teste di aglio, cesti intrecciati, ma soprattutto peperoncini. Alle nozze infatti era presente un artigiano locale incaricato di decorare e personalizzare dei cappellini per gli invitati con i nomi degli sposi e dei peperoncini. Nel corso del pasto sono andati in scena anche degli show cooking che hanno intrattenuto gli invitati.