Chi è Giorgia Lillo Lori, la testimone di nozze di Ilary Blasi (sposata con il cugino di Totti)

Giorgia Lillo Lori è una delle migliori amiche di Ilary Blasi e la sua testimone di nozze nel romantico "sì" con Bastian Muller in Costiera Amalfitana.

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IPA Ilary Blasi

Per il suo matrimonio con Bastian Muller, Ilary Blasi ha scelto come testimone di nozze una persona davvero speciale per lei. Si tratta di Giorgia Lillo Lori, una delle sue migliori amiche, ma soprattutto la moglie del cugino di Francesco Totti, ex marito della conduttrice.

Chi è Giorgia Lillo Lori, testimone di nozze di Ilary Blasi

Giorgia Lillo Lori è una presenza fissa accanto a Ilary Blasi ed è la persona che la conduttrice ha scelto di avere al suo fianco anche nel giorno del matrimonio con Bastian Muller. Amica fidata e confidente, Giorgia è sposata con Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti con cui l’ex capitano della Roma ha sempre avuto un rapporto speciale.

Negli anni Ilary e Giorgia sono diventate molto amiche, al di là del legame di parentela con Francesco Totti. Riservata e lontano dai social, Giorgia si è presentata di fronte alle telecamere durante Unica, raccontando di essere stata vicina a Ilary Blasi nel periodo più duro della separazione dall’ex calciatore.

Nel corso del programma di Netflix, Giorgia aveva svelato di aver accompagnato anche Ilary Blasi fuori dall’appartamento di Noemi Bocchi nel tentativo di scoprire quale fosse il legame della donna con Francesco Totti.

“Volevo vedere con i miei occhi e volevo avere delle prove – aveva raccontato Ilary, parlando dei gossip dell’epoca su un tradimento di Totti -, perché Francesco non l’avrebbe mai ammesso. La sera del 2 luglio dice che ha una cena. Io riesco a trovare il civico dove abitava la ragazza, arriviamo e c’era la macchina parcheggiata. Ho fatto una foto all’auto, ma sono stata zitta”.

Dopo quell’episodio Ilary Blasi aveva svelato di aver ingaggiato un investigatore privato. “Ma l’investigatore si è fatto sgamare, siamo al tragicomico – aveva spiegato -: quindi Francesco sa che io so. A questo punto gli dico: ‘dai basta, so tutto’. Lo metto all’angolo, ammette il tradimento ma ne parla come di una frequentazione leggera: era bravo a dire ca***te. È stata un’umiliazione come donna e come madre”.

Dopo la separazione da Totti, Giorgia è rimasta fra le amiche più strette di Ilary Blasi, così tanto che spesso appare nelle foto pubblicate sul profilo Instagram della conduttrice. Giorgia e suo marito sono infatti fra i protagonisti degli scatti che raccontano la vacanza a Ibiza di Ilary Blasi con tutta la famiglia.

Il matrimonio da sogno Ilary Blasi e Bastian Muller

Per il suo matrimonio da sogno celebrato nella cornice della Costiera Amalfitana, Ilary Blasi ha scelto anche un’altra testimone di nozze. Si tratta di sua sorella Melory Blasi. Classe 1990, è la più giovane fra le sorelle Blasi e lavora come ortottista e assistente di oftalmologia, pur condividendo sui social alcuni momenti della propria quotidianità. Dal 2017 è sposata con Tiziano Panicci da cui ha avuto due figli: Jolie, arrivata nel 2021, e John, nato nel 2023.

Melory, così come Silvia, è sempre stata legatissima a Ilary. Entrambe hanno creato un ottimo rapporto con Bastian Muller, compagno (e ora marito) della conduttrice. Per le sue nozze, Ilary ha scelto Villa Cimbrone a Ravello, un luogo da sogno con pochi invitati (circa cinquanta) e una festa destinata a durare più giorni.