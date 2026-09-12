Matrimonio Ilary Blasi e Bastian Muller, l’anticipazione della sorella Melory e il silenzio di Totti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bastian Muller e Ilary Blasi

Ormai manca davvero pochissimo al matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller ed emergono i primi dettagli sulle nozze. A svelarli Melory Blasi, sorella della conduttrice, fra gli inviati alla cerimonia che verrà celebrata a Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana. Nel frattempo Francesco Totti, ex marito della presentatrice, ha scelto la via del silenzio, evitando di postare contenuti su Instagram in attesa del grande giorno.

Matrimonio Ilary Blasi, le anticipazioni della sorella Melory

Tutti gli occhi sono puntati su Ilary Blasi in questo week end che segna le sue nozze con Bastian Muller. La conduttrice aveva annunciato ormai diverso tempo fa di volersi sposare con il compagno subito dopo il divorzio da Francesco Totti.

Dopo l’annuncio però il matrimonio di Ilary Blasi è sempre rimasto avvolto nel mistero. Le nozze infatti sono state organizzate nel massimo riserbo e saranno super blindate, con pochissimi invitati. Si parla di appena 50 ospiti accorsi a Ravello, nella cornice splendida della Costiera Amalfitana, per assistere all’evento.

Fra gli invitati che saranno presenti a Villa Cimbrone, Chanel Totti, Cristian e Isabel, figli della conduttrice, ma anche i genitori di lei, le amatissime sorelle Silvia e Melory. Proprio quest’ultima ha lasciato intendere su Instagram che la festa sarà piuttosto allegra e scatenata.

La sorella di Ilary Blasi ha infatti fornito nelle Stories una piccola anticipazione sul matrimonio della conduttrice. “Sto ancora in hangover – ha scritto pubblicando uno scatto che la ritrae con gli occhiali da sole, dopo aver partecipato ad una festa di compleanno la sera prima -. Ad una festa di bambini da sola con i miei bambini dopo aver dormito forse quattro ore. Ma non è niente – ha aggiunto – in confronto a quello che mi aspetta domani”.

Quel “domani” è riferito al matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller, una grande festa che, a quanto pare, sarà fatta di allegria, balli e brindisi, come nello stile della conduttrice.

Dalle poche informazioni che abbiamo sappiamo che le nozze verranno celebrate il pomeriggio e continueranno sino a tarda notte. Gli invitati, come anticipato, saranno pochi intimi e non è chiaro se nella lista degli ospiti ci siano anche nomi dello spettacolo, come Michelle Hunziker e Silvia Toffanin, da anni amiche di Ilary Blasi.

La reazione di Totti al matrimonio di Ilary Blasi

Nel frattempo gli occhi sono tutti puntati non solo sulla coppia di sposi, ma anche su Francesco Totti, ex marito di Ilary Blasi. Il loro amore, durato quasi vent’anni, ha fatto sognare per tantissimo tempo i fan ed è terminato fra accuse reciproche e una lunga battaglia in tribunale.

Oggi Totti è legato a Noemi Bocchi, diventata sua compagna dopo l’addio a Ilary, ma in tanti si chiedono quale sia il pensiero dell’ex capitano della Roma riguardo le nozze della presentatrice. Di certo l’ex calciatore ha fatto una scelta precisa al riguardo.

Totti infatti ha optato per il silenzio, scegliendo di non postare contenuti o Stories su Instagram, forse per non alimentare illazioni o gossip legati alla vicenda. Una linea seguita anche da Noemi Bocchi che, come è noto, presto vedremo in televisione a Ballando con le Stelle, dove parteciperà come concorrente.