Andrea Purgatori, chi è il figlio Edoardo e chi interpretava in “Un medico in famiglia”

Andrea Purgatori è morto a Roma, a 70 anni, dopo una malattia fulminante. Giornalista d’inchiesta, sceneggiatore, docente: è stato un vero e proprio cacciatore di verità. Il suo programma, Atlantide, era atteso per il 19 luglio con uno speciale dedicato ai 31 anni della strage di Via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Lascia tre figli : Edoardo, Ludovico e Vittoria, che hanno dato l’annuncio della scomparsa giunta prematuramente e che lascia un grandissimo vuoto nel mondo del giornalismo e dello spettacolo. Edoardo , in particolare, ha seguito le sue orme ed è oggi un attore amatissimo e affermato . Ha anche partecipato alla fiction Un medico in famiglia, in cui ha interpretato il ruolo di Emiliano Lupi al fianco della giovanissima (e veterana della serie), Eleonora Cadeddu.

Edoardo è il maggiore dei figli di Andrea Purgatori. Classe 1989, ha un fratello e una sorella più piccoli. La sua attività come attore inizia molto presto, a 13 anni, mentre a 18 anni prende parte a vari workshop con insegnanti dell'Actors Studio di New York. Ricopre numerosi ruoli in teatro, dal 2007, per poi comparire in diverse serie e miniserie italiane di successo tra cui Donna detective, Un caso di coscienza e Anita Garibaldi.

Nel 2009 si trasferisce a Londra ed entra alla Oxford School of Drama. Dal 2010 è membro attivo dello Studio De Fazio di Roma, sotto la direzione artistica del maestro Dominique De Fazio. Nel 2012 entra a far parte del cast di To Rome with love, mentre nel 2013 è nel cast dell'ottava stagione di Un medico in famiglia nel ruolo di Emiliano Lupi, sedicente tatuatore che si innamora di Anna, figlia di Lele Martini (Giulio Scarpati) e nipote del grande protagonista Nonno Libero (Lino Banfi). Il suo personaggio riscuote un grande successo e ottiene la conferma per la nona e per la decima stagione. Sempre nel 2013, è nel cast di La mossa del pinguino, un anno dopo è Paride nel film dal titolo Amore oggi. Insieme all'attrice Eleonora Cadeddu, interprete di Anna, è testimonial dell'iniziativa benefica Leo4Children, con lo scopo di aiutare i bambini in momenti di criticità.

È appassionato di boxe, surf e snowboard. È sposato con Livia Belelli dal 2018. A dicembre 2020 è diventato papà di Leonardo e, nel 2023, la famiglia ha accolto il secondogenito Pietro. È abbastanza attivo sui social, in cui dedica ampio spazio alle sue attività professionali.

Chi sono gli altri figli di Andrea Purgatori

Su Ludovico e Vittoria, i figli minori di Andrea Purgatori, si sa pochissimo. Figli della moglie Nicole Schmitz, dalla quale aveva divorziato dopo il matrimonio in Svizzera nel 1992, hanno seguito le orme del padre in altri ambiti rispetto a Edoardo. Ludovico è infatti un giornalista e ha partecipato alle serie tv come assistente di regia in Gomorra, Sense8 e Suburra. In seguito, ha lavorato in Soldado, il cortometraggio Campari, ZeroZeroZero e Call of Duty.

Vittoria, l'ultima dei tre fratelli, sta prendendo la strada della regia. Ha già lavorato a diversi progetti come The Old Guard 2 (2024), Settembre (2022) e Una relazione (2021). Lo spettacolo è quindi un bell'affare di famiglia.