Funerali Andrea Purgatori, le lacrime e il ricordo commosso della figlia Victoria

Amici, colleghi, parenti: c’erano tutti oggi alla Chiesa degli Artisti di Roma per porgere l’ultimo saluto ad Andrea Purgatori, il giornalista deceduto lo scorso 19 luglio all’età di 70 anni. Il feretro, trasportato da un gruppo di Vigili del Fuoco, è stato accolto nella Basilica dalla famiglia del reporter al gran completo: l’ex moglie Nicole Schmitz, la compagna Errica Dall’Ara e i tre figli, Edoardo, Ludovico e Victoria. Proprio quest’ultima, ha voluto ricordare il papà scomparso con un commovente e malincolino saluto.

Il commosso saluto di Victoria

In prima fila a salutare Andrea Purgatori nella Basilica Santa Maria in Montesanto c’erano i familiari più stretti. Uniti da un forte, ma composto dolore, i tre figli hanno trovato il coraggio di dedicare un ultimo, accorato saluto al padre scomparso. E così la 29enne Victoria, che nella vita è abituata a stare dietro la macchina da presa come assistente regista, ha per una volta messo da parte il proverbiale riserbo, rivolgendo un commosso messaggio al genitore.

Ripercorrendo la sua infanzia felice, la ragazza ha ricordato quando da piccola gli chiedeva se sarebbe morto per essere rassicurata sul fatto che non l’avrebbe mai lasciata: “Gliel’ho chiesto anche negli ultimi giorni e lui mi rispondeva: “Oddio Victoria, no”. Fiera di un genitore che professionalmente non ha mai conosciuto passi falsi, Victoria si è detta ancor più orgogliosa di un’altra ‘brillante carriera’ di Andrea, quella di padre: “Il suo più grande successo è stato quello di essere padre perché nonostante tutto mi ha amata con tutto se stesso. Ti voglio bene, papi”.

Tutti i volti noti al funerale di Andrea Purgatori

Ma tra la folla di persone comuni accorse ad omaggiare un grande professionista del giornalismo italiano, c’erano anche molti noti colleghi e personaggi dello spettacolo. Purgatori era molto stimato nell’ambiente per la proverbiale ironia, la professionalità e le molte cause sposate senza timore di esporsi. Nella Chiesa gremita non è stato difficile scorgere i volti- tra gli altri- di Laura Boldrini, Diego Bianchi, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Mogol, Massimo Giletti, Luca Telese e Francesco Pannofino.

Fonte: IPA

Presente anche un commosso Roberto Saviano, che ha ricordato l’amico scomparso come un vero e proprio maestro di vita: “Andrea ci ha insegnato che fare il giornalista significa saper scegliere da che parte stare, scegliere la verità con passione, rigore e senza paura”.

Chi sono i tre figli del giornalista

Andrea Purgatori, scomparso il 26 luglio a causa di un cancro ai polmoni, ha avuto tre figli, tutti con la prima moglie Nicole Schmitz. Il primogenito, il 34enne Edoardo, è un popolare attore. Dopo aver studiato all’Actor’s Studio di New York, si è fatto largo sul grande e piccolo schermo, partecipando alla fiction ”Un medico in famiglia” e a film di successo come “La dea fortuna” e “Freaks Out”.

Fonte: Getty Images

Anche Ludovico, 31 anni, lavora nel mondo del cinema, ma dietro la macchina da presa: come assistente alla regia e consulente alla sceneggiatura, ha collaborato a progetti ambiziosi come le serie tv “Suburra” e “Gomorra”. Infine Victoria, che ha seguito le orme del fratello maggiore: tra i film a cui ha lavorato ci sono “Bad Guy“e “La stranezza”.