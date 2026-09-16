Matrimonio Ilary Blasi e Bastian Muller, il regalo speciale degli sposi per gli invitati

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto di fare un regalo speciale agli ospiti del suo matrimonio.

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IPA Bastian Muller e Ilary Blasi

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno curato ogni dettaglio del loro matrimonio e hanno cercato, come nello stile della conduttrice, di renderlo davvero speciale e unico. Proprio per questo hanno scelto di fare un regalo agli invitati per ricordare il “sì”, un cappellino personalizzato sul momento.

Il regalo speciale per gli ospiti alle nozze di Ilary Blasi

Nel suo matrimonio con Bastian Muller, Ilary Blasi ha voluto rompere la tradizione e, diversamente a quanto era accaduto nelle nozze con Francesco Totti, puntare sulla massima privacy sino all’ultimo minuto. Così la cerimonia, annunciata qualche mese fa, è rimasta un mistero per moltissimo tempo, sino a quando la stessa Blasi ha deciso di condividere sui social foto e video.

Dopo aver scoperto il menu del matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller, spuntano nuovi dettagli su una cerimonia che si è trasformata in una grande festa con le persone più care. Per le sue nozze con l’imprenditore tedesco, la conduttrice ha scelto la cornice della Costiera Amalfitana, per la precisione Villa Cimbrone a Ravello. Pochissimi gli invitati, circa una cinquantina, con gli amici più cari, la famiglia e ovviamente i figli di Ilary: Cristian, Chanel e Isabel.

La festa è stata caratterizzata da uno show cooking, con la mozzarella filata al momento, e dalla presenza di un artigiano che ha realizzato dei regali speciali per gli ospiti. Come rivelato da Melory Blasi, sorella di Ilary e sua testimone di nozze, durante il party gli invitati potevano prendere un cappellino di paglia e farlo personalizzare con il proprio nome.

In quello rivelato nelle Stories da Melory, vediamo un peperoncino rosso e la scritta “Sciò sciò ciucciuè”. Si tratta di una formula in napoletano che viene utilizzata per scacciare il malocchio. Un pensiero davvero originale e differente dalla più classica bomboniera.

Le curiosità sul matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller

Il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller è stato decisamente particolare e caratterizzato da tanti piccoli dettagli che l’hanno reso straordinario. Prima di tutto i tempi invertiti delle nozze. La festa è cominciata a Villa Cimbrone, sulla Terrazza dell’Infinito con tutti gli invitati vestiti di bianco, come richiesto da Ilary Blasi.

Il momento più bello però è arrivato a tarda notte quando Ilary Blasi e Bastian Muller, insieme ad un numero ristretto di persone, hanno raggiunto a piedi la sede del Comune di Ravello a Palazzo Tolla. In quella scenografia la conduttrice ha pronunciato il suo “sì”, diventando la moglie di Bastian Muller.

Lo scambio delle promesse di fronte al sindaco della cittadina è avvenuto con una Ilary Blasi raggiante, ma soprattutto in infradito. Una scelta che rappresenta, in qualche modo, un cambiamento notevole nei confronti del passato e una ricerca della semplicità. In passato infatti le nozze di Totti e Ilary erano state celebrate in diretta tv, con tutti gli occhi puntati sugli sposi e un grande banchetto ricco di vip e ospiti illustri.

Per le sue nozze con Bastian invece Ilary ha scelto come testimoni di nozze la sorella Melory e l’amica del cuore Giorgia, sposata con il cugino di Totti. Fra i vip presenti solo Silvia Toffanin, mentre Pier Silvio Berlusconi ha inviato un biglietto e dei fiori.