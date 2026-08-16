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IPA Manila Esposito

Non ce n’è stato per nessun altra agli Europei di ginnastica artistica di Zagabria: Manila Esposito si è presa tutto, vincendo un meritatissimo e sudatissimo oro nel corpo libero e un argento con un difficile esercizio alla trave. Il tutto in meno di un’ora. Con le sbavature che solo le grandi campionesse sanno gestire. La 20enne campana ci ha fatto piangere e sognare, in una serata che gli appassionati della disciplina ricorderanno a lungo.

Cosa abbiamo amato noi? Sua mamma e suo fratello sugli spalti, che le telecamere hanno osservato reagire a ogni nuovo esercizio di Manila, concentrati, sofferenti e, alla fine, pieni di gioia. E ancora il silenzio di un’atleta giovanissima, ma perfettamente padrona di se stessa che ha (giustamente) ignorato le critiche verso il proprio fisico e che ha preferito parlare con la sua forza e la sua determinazione, rimandandole tutte al mittente.

La mamma e il fratello sugli spalti sono tutti noi

Show in pedana con Manila Esposito, show sugli spalti durante il suo numero con le espressioni e la sofferenza di sua mamma Margherita e di suo fratello. I famigliari dell’atleta vengono inquadrati in contemporanea alla prova di Manila e quello che ne esce è un capolavoro d’affetto. Secondo quanto è stato raccontato in alcune occasioni, è stata proprio la mamma dell’atleta a rendersi conto del talento della figlia, e noi, naturalmente la ringraziamo.

Dev’essere una gioia indescrivibile quella provata dalla donna nel vedere la propria “bambina” volteggiare con grazia ed energia davanti ai giudici, concentratissima e (soprattutto nel corpo libero) pulitissima nei movimenti. Ci piace molto guardare le emozioni alternarsi velocemente sul volto degli altri, perché, in qualche modo, ricalcano anche le nostre e ancora una volta ci ricordano la magia dello sport.

La risposta silenziosa ma efficace alle critiche sul fisico

Ma Manila Esposito, senza polemiche e senza clamori inutili, ha spazzato via anche chi, negli scorsi giorni, proprio nei momenti più importanti delle gare, non ha risparmiato commenti al fisico dell’atleta giudicandolo “troppo in carne”, “non aggraziato”… Insomma, mon bastano le medaglie olimpiche, i titoli mondiali: niente ti salva dall’occhio indagatore della gente sempre attenta al fisico altrui. Paragoni con i corpi di altre atlete, ignoranza totale sulla disciplina: nei commenti sui social si è letto di tutto e di più, ricordandoci ancora una volta quanto serva un’educazione su questo e su quanto la “realtà” dei social è in grado di modificare la nostra percezione dell’altro.

Una singola nota amara in una progressione gloriosa e di orgoglio nazionale, ma che internamente provoca una rabbia difficile da ignorare. Davvero non siamo in grado di riconoscere e apprezzare un corpo forte e aggraziato, in grado di fare acrobazie che pochi al mondo possono sperare di compiere? Davvero riusciamo a criticare una ragazza di 20 anni che tanto sacrificio e tanta fatica investe in ogni giorno della sua vita? Fermiamoci un attimo per riflettere e, ancora una volta, tappiamoci la bocca prima di dire oscenità coperti dalla vile maschera dell’anonimato .