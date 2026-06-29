Maria Esposito: “Silvia è la mia fidanzata”. La paura dell’attrice di Mare Fuori

In una story pubblicata sui social, Maria Esposito ha parlato della relazione con Silvia Uras e del timore dell'omofobia

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Maria Esposito e Silvia Uras

Maria Esposito, protagonista della serie tv Mare Fuori, è felicemente fidanzata con la cantante Silvia Uras. Le due si mostrano da tempo insieme sui red carpet, ma l’interprete napoletana ha raccontato che ufficializzare la relazione con la sua compagna non è stato semplice: “Ho avuto tanta paura a dire al mondo che la amavo per la società in cui viviamo, per gli sguardi, i giudizi, le parole”.

Maria Esposito, lo sfogo sui social

Le manifestazioni del Pride si sono da poco concluse nelle principali città italiane, ma sui social si continua a parlare di omofobia e diritti della comunità LGBTQ+. Nelle scorse ore, a raccontare la sua storia è stata Maria Esposito, giovanissima protagonista della serie cult Mare Fuori. L’attrice è felicemente fidanzata con la cantante e collega Silvia Uras, che l’accompagna spesso anche sul red carpet.

Una relazione serena che, tuttavia, è stata in passato fonte di preoccupazione per Maria: “Se ci guardi vedi due persone felici, spensierate, che ogni giorno cercano di costruire qualcosa di bello insieme e oggi finalmente possono dire con orgoglio Silvia è la mia fidanzata. La nostra storia non è diversa da quella di Luca e Giulia o di Fabiana e Marco. Ci amiamo, litighiamo, ridiamo, ci sosteniamo. Esattamente come qualsiasi altra coppia“, ha scritto l’attrice in una story di Instagram che la ritrae insieme alla compagna.

Una normalità che, tuttavia, è stata minata in passato dalla paura del giudizio: “Io ho avuto tanta paura di dire al mondo che amavo Silvia. Per la società in cui viviamo, per gli sguardi, i giudizi, le parole”, ha spiegato ancora Esposito.

Maria Esposito, le parole contro l’omofobia

Nel lungo post, Maria Esposito, approfittando della sua popolarità, si è schierata apertamente contro l’omofobia, citando un recente caso di cronaca.”Ma di cosa avevi paura? Siamo nel 2026. Però Mirko è stato ucciso da suo padre a 24 anni perché gay. Ma c’è chi sostiene che l’omofobia non esista più”, ha scritto la Rosa Ricci del piccolo schermo.

Il riferimento è a Mirko Moriconi, il 24enne di Camaiore ucciso insieme alla madre Kety Andreoni dal padre Pietro, che non riusciva ad accettare la sua omosessualità. “Finché non vivi una paura sulla tua pelle è facile pensare che non esista, ma io quella paura l’ho vissuta davvero“, fa sapere ancora Maria.

Infine, l’attrice spiega a chiare lettere l’obiettivo del suo post: “Continuerò sempre a raccontare la mia storia, perché nessuno dovrebbe crescere con il timore di amare la persona che ama, perché l’amore non si divide in normale e anormale, l’amore è amore”.

Maria Esposito e la relazione con Silvia Uras

Maria Esposito e Silvia Uras stanno insieme dal 2024, ma l’attrice ha ufficializzato la relazione solo lo scorso Capodanno: “Dal 2024 sei stata la cosa più bella della mia vita… Ci ho messo un anno e quattro mesi per fregarmene di tutto e di tutti” recitava il messaggio che accompagnava la prima foto della coppia.

Da allora, Maria ha voluto la fidanzata accanto a sé anche nei momenti più importanti, come l’anteprima del film Io sono Rosa Ricci che la vedeva protagonista.