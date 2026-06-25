Mirko ucciso dal padre, il post del 2022: “Meglio morto che gay”

Il giovane aveva raccontato sui social una paura profonda. Dopo il duplice omicidio, quelle parole fanno riflettere

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ANSA Kety Andreoni con il Mirko Moriconi

«Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay». Sono parole che oggi fanno rabbrividire. A scriverle, nel 2022, era stato Mirko Moriconi, il ragazzo di 24 anni ucciso insieme alla madre Kathy Andreoni nella loro abitazione di Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il padre, Piero Moriconi, 63 anni, avrebbe impugnato un fucile da caccia e aperto il fuoco contro la moglie e il figlio all’interno della casa di via della Costa. Dopo il duplice omicidio si sarebbe barricato sul tetto dell’abitazione, dove è stato raggiunto e disarmato dai carabinieri.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando alcuni vicini hanno sentito gli spari e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, l’elisoccorso Pegaso e le forze dell’ordine, ma per Kathy Andreoni e Mirko non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto emerso nelle prime ore delle indagini, Mirko era stato a pranzo da alcuni parenti e sarebbe rientrato a casa poco prima della tragedia. Dopo l’arresto, il padre avrebbe pronunciato una frase agghiacciante: “Mi sono liberato di loro“.

Mirko era molto attivo sui social, dove condivideva musica, fotografie e riflessioni personali. Tra queste, una in particolare è tornata alla luce dopo il delitto: “Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay“. Un messaggio pubblicato quattro anni fa e che oggi viene letto come il racconto di una sofferenza profonda.

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L’orientamento sessuale del giovane è tra gli elementi al centro degli accertamenti investigativi e diverse testimonianze parlano di tensioni familiari legate a questo aspetto. Al momento, tuttavia, il movente non è stato ancora accertato ufficialmente e saranno le indagini a chiarire cosa abbia armato la mano dell’uomo.

Resta però una coincidenza che lascia senza fiato: un ragazzo che aveva raccontato pubblicamente la paura di non essere accettato dal padre è morto proprio per mano di quel padre. E quelle parole, oggi, sembrano assumere il peso di una tragica profezia.

Chissà se un giorno Piero Moriconi si pentirà davvero. Chissà se, negli anni che trascorrerà in carcere, troverà il coraggio di fermarsi a riflettere su ciò che ha fatto. Se capirà di aver tolto la vita al sangue del suo sangue. E per cosa, poi? Se davvero sarà confermato che il movente è legato all’omosessualità del figlio, allora la domanda diventa ancora più dolorosa: si può arrivare a uccidere un figlio perché non corrisponde all’idea di uomo che un padre aveva costruito nella propria testa?

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A distanza di quattro anni, quel post pubblicato da Mirko pesa come un macigno. «Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay». Una frase che allora poteva sembrare uno sfogo e che oggi, alla luce di quanto accaduto, assume il sapore di una paura raccontata ad alta voce.

E poi ci sono le immagini. Quelle fotografie con la madre Kathy. I loro sorrisi. Gli sguardi complici. L’affetto che traspare senza bisogno di parole. Colpisce sapere che, secondo le prime ricostruzioni, quella madre avrebbe tentato fino all’ultimo di proteggere suo figlio, facendo scudo con il proprio corpo. Un gesto istintivo che però non è bastato a fermare la furia omicida.

Ogni volta che accadono tragedie come questa mi faccio sempre la stessa domanda: arriverà mai il giorno in cui chi ha commesso un gesto simile comprenderà davvero l’enormità del male che ha fatto? Esiste un momento in cui il rimorso riesce a scalfire l’odio, il pregiudizio, l’ignoranza? O resterà soltanto il vuoto di una famiglia cancellata?

Forse quella complicità tra madre e figlio rappresentava tutto ciò che quell’uomo non riusciva ad accettare. Forse vedere una madre amare suo figlio senza condizioni lo metteva di fronte ai propri limiti, alla propria incapacità di amare allo stesso modo. Non possiamo saperlo. Saranno le indagini e, se deciderà di parlare, le sue parole a chiarire il movente.

Ma una riflessione possiamo farla già oggi. Se davvero Mirko è stato ucciso anche per ciò che era, significa che nel 2026 c’è ancora chi rischia la vita perché ama una persona dello stesso sesso o perché non corrisponde alle aspettative imposte dagli altri.

Perché l’amore non ha un genere. Non dovrebbe avere etichette, confini o condizioni. Ogni essere umano ha il diritto di essere sé stesso senza dover temere il giudizio, il rifiuto o, peggio ancora, la violenza di chi dovrebbe amarlo più di chiunque altro.

Se c’è una lezione che questa tragedia ci lascia è che nessun figlio dovrebbe mai arrivare a scrivere sui social la paura di essere rifiutato da un genitore. Perché quando quelle parole vengono ignorate, il rischio è che un giorno smettano di essere uno sfogo e diventino il più doloroso dei presagi.