Chi è Mirko, il Principe di Bulgaria che sta per sposarsi

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Getty Images Principe Mirko di Bulgaria

È un volto poco conosciuto nel panorama delle famiglie reali europee, ma il Principe Mirko di Bulgaria rappresenta una nuova generazione di nobili che hanno scelto di costruire la propria identità attraverso la professione piuttosto che attraverso il titolo. Nipote dell’ultimo zar di Bulgaria, Simeone II, Mirko Sajonia-Coburgo-Gotha è oggi un chirurgo affermato e ha annunciato il fidanzamento con la collega Marta Embid, anestesista conosciuta durante gli studi universitari. Le nozze sono previste nell’estate del 2027 a Madrid.

Chi è il Principe Mirko di Bulgaria

Nato il 26 aprile 1995 a Madrid, il principe Mirko è il primogenito del principe Kubrat di Bulgaria e di Carla Royo-Villanova, imprenditrice nel settore della cosmetica. Appartiene al ramo spagnolo della famiglia reale bulgara, costretta all’esilio dopo l’abolizione della monarchia nel 1946. Suo nonno, Simeone II, salì al trono nel 1943 quando aveva appena sei anni e, dopo la caduta del regime comunista, tornò in Bulgaria, arrivando persino a ricoprire l’incarico di primo ministro tra il 2001 e il 2005.

Cresciuto in Spagna insieme ai fratelli Lucas e Tirso, Mirko ha ricevuto un’educazione lontana dai riflettori. La famiglia ha sempre incoraggiato i figli a intraprendere una carriera professionale, evitando di vivere esclusivamente del proprio status dinastico. Una filosofia condivisa da tutti i discendenti di Simeone II, che hanno conseguito titoli universitari e costruito percorsi lavorativi autonomi.

Per Mirko la scelta è stata naturale. Ha deciso di seguire le orme del padre Kubrat, uno dei chirurghi più stimati della Spagna, specializzato in chirurgia colorettale. Dopo la laurea in Medicina all’Università di Navarra, il giovane Principe ha intrapreso la specializzazione in chirurgia generale e dell’apparato digerente, completando il percorso presso l’Hospital Clínico San Carlos di Madrid. Oggi lavora come chirurgo dell’apparato digerente all’ospedale Vithas Arturo Soria della capitale spagnola, dove continua a svolgere l’attività clinica con grande discrezione.

La medicina non è soltanto una professione, ma una vera tradizione familiare. Il padre Kubrat è considerato uno dei maggiori esperti spagnoli nel suo settore e Mirko ha spesso raccontato di aver trovato proprio in lui il modello professionale da seguire. Nonostante il cognome prestigioso, chi lavora con lui lo descrive come un medico riservato, concentrato sul lavoro e poco interessato alla mondanità.

Al di fuori dell’ospedale, Mirko coltiva la passione per i viaggi, lo sport e la montagna. I suoi profili social mostrano immagini di escursioni, vacanze e momenti trascorsi con amici e familiari in località come Panama, Andorra e le Isole Canarie, offrendo il ritratto di un giovane professionista più che quello di un Principe.

La storia d’amore con Marta Embid

Proprio tra corsie universitarie e sale operatorie è nata la storia d’amore con Marta Embid, medico anestesista e rianimatrice. I due si sono conosciuti durante il percorso di formazione in medicina a Madrid e hanno sempre mantenuto un profilo estremamente riservato. La loro prima apparizione pubblica risale al matrimonio del sindaco di Madrid José Luis Martínez-Almeida nell’aprile 2024, occasione in cui hanno ufficializzato la relazione davanti alla stampa internazionale.

Oltre alla medicina, Mirko e Marta condividono la passione per i viaggi e per una vita vissuta con grande riservatezza. Sui social del Principe trovano spazio soprattutto immagini di escursioni, vacanze e momenti trascorsi insieme, lontani dagli eventi mondani che spesso caratterizzano la vita delle famiglie reali.

La capitale spagnola ospiterà il prossimo capitolo della loro storia d’amore, quando i due si scambieranno i voti nuziali la prossima estate. Le nozze sono previste per il 2027 e rappresenteranno un importante appuntamento mondano, simbolo di una famiglia reale che continua a essere protagonista della vita pubblica europea attraverso i propri valori, il percorso professionale dei suoi membri e il forte legame con la Spagna.