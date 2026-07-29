Scrive da sempre, raccogli emozioni e le trasforma in storie. Ha collaborato con ogni tipo di giornale. Ha fatto l'inviata per tutte le reti nazionali. È la giornalista che sussurra alle pasticcerie e alla primavera.

ANSA Nicola Musiani

Lo chiamavano Freak. Era il soprannome con cui molti lo conoscevano a Pinarella di Cervia, dove viveva da anni. Ma prima ancora di quel nomignolo c’era un nome: Nicola Musiani, 54 anni. Un uomo conosciuto da tanti, con una storia personale difficile alle spalle, che non aveva mai smesso di essere una persona.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella notte tra il 18 e il 19 luglio Nicola sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone nei pressi del camper in cui viveva insieme al padre. Sarebbe stato costretto a uscire e poi colpito ripetutamente con calci e pugni, anche quando ormai non era più in grado di difendersi. I soccorsi lo hanno trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Dopo quattro giorni di coma, il suo cuore ha smesso di battere.

L’autopsia ha evidenziato lesioni profonde alla testa e al torace, compatibili con un violento pestaggio. Le indagini dei carabinieri proseguono per identificare tutti i responsabili. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, alcune testimonianze e gli accertamenti tecnici rappresentano gli elementi su cui gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Chi conosceva Nicola racconta però un’altra storia. Racconta di un uomo fragile, segnato dalla vita, ma gentile. Enrico Brizzi, scrittore bolognese diventato celebre con il romanzo Jack Frusciante è uscito dal gruppo e compagno di scuola di Nicola Musiani, lo ha ricordato come un uomo che aveva già sofferto abbastanza e che non meritava un epilogo tanto crudele. Un ricordo che restituisce dignità a un uomo che troppo spesso è stato identificato soltanto attraverso un soprannome.

Ed è forse proprio qui che questa vicenda smette di essere soltanto cronaca.

Perché ogni volta che leggiamo storie come questa dovremmo fermarci davanti a una domanda semplice e terribile: quando una persona smette di essere vista tale?

Non succede all’improvviso: succede poco alla volta.

Succede quando un nome viene sostituito da un’etichetta. Il “freak”. Il “barbone”. Il “tossico”. Il “matto”. Parole che sembrano descrivere qualcuno e che, invece, finiscono per cancellarlo. Perché un’etichetta racconta una condizione. Un nome racconta una vita.

Nicola aveva un passato, degli amici, un padre che oggi piange suo figlio. Aveva ricordi, passioni, giornate migliori e giornate peggiori, come ciascuno di noi. Aveva una dignità che nessuna fragilità avrebbe mai potuto cancellare.

Una società si riconosce soprattutto da come guarda chi è più fragile. Ogni persona merita la stessa tutela, lo stesso rispetto, la stessa indignazione quando diventa vittima della violenza. Il valore di una vita non cambia in base al conto corrente, al lavoro, alla casa in cui si vive o alle difficoltà che si attraversano.

Quello che più colpisce di questa storia è l’accanimento. È la capacità di colpire un uomo già indifeso, come se davanti non ci fosse più un essere umano ma soltanto un bersaglio. È in quel preciso momento che la violenza raggiunge il suo punto più alto: quando l’empatia scompare e l’altro perde il suo volto.

Forse è proprio questa la domanda che dovremmo continuare a farci. Come possiamo educare i nostri figli al rispetto della vita se, come adulti, rischiamo per primi di abituarci a classificare le persone in vite che sembrano contare di più e vite che sembrano contare di meno?

Per questo oggi vorrei che ricordassimo il suo nome. Nicola Musiani. Perché ogni volta che una persona diventa soltanto un’etichetta, perdiamo un pezzo della nostra umanità. E quando smettiamo di vedere una persona, la violenza trova sempre un modo per farsi spazio.