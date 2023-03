Marta Flavi, la confessione su Maurizio Costanzo: “Verità mai emersa”

In molti conoscono la storia tra Marta Flavi e Maurizio Costanzo: la terza moglie del giornalista e conduttore televisivo non è andata ai funerali e, dopo aver appreso la notizia della sua morte, ha anche condiviso un omaggio sentito su Instagram. In occasione di una intervista, ha rivelato un dettaglio inedito, un incontro avvenuto dieci anni fa e voluto fortemente da Costanzo.

Marta Flavi, l’incontro con Maurizio Costanzo

“Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi”. Nell’intervista rilasciata a Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Marta Flavi ha parlato di Maurizio Costanzo, tornando indietro nel tempo e svelando un dettaglio che fino a oggi nessuno conosceva.

“Per l’incontro al teatro Parioli mi infilai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò ‘madame'”. I dettagli dell’incontro non sono stati rivelati dalla Flavi. Ha solo chiarito la linea temporale. “Dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione”.

Perché Marta Flavi non è andata ai funerali di Maurizio Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio 2023, ha scosso tutti in un modo o nell’altro: la famiglia, i colleghi, gli amici, il pubblico. Marta Flavi aveva condiviso in sua memoria una foto su Instagram: uno scatto del passato, quando ancora erano insieme, prima del divorzio e delle nozze di Costanzo con Maria De Filippi. “Sono ancora sgomenta. Buon viaggio, Maurizio”, aveva scritto nella didascalia.

Nonostante il dolore, tuttavia, la Flavi non è andata ai funerali di Costanzo. Il motivo lo ha rivelato in una intervista al Corriere della Sera. “Non andrò, sarebbe poco elegante”. Nel corso della stessa ha dedicato un pensiero alla De Filippi, così come ai figli di Maurizio (Saverio, Camilla e Gabriele), dicendosi dispiaciuta per l’accaduto. Allo stesso tempo ha ricordato il modo di vivere di Costanzo, sempre dedito al lavoro, ma non solo.

“Era un uomo divertito e divertente”. Sempre al settimanale Nuovo, la Flavi aveva ripercorso il legame con Costanzo, così come il motivo per cui alla fine il loro matrimonio non ha funzionato. “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Mi ha fatto uno strano effetto”.

La storia tra Marta Flavi e Maurizio Costanzo

Terza moglie di Maurizio Costanzo, il matrimonio è avvenuto nel 1989: il giornalista aveva appena chiuso la sua relazione con Simona Izzo. Dopo aver chiesto il divorzio da Flaminia Morandi (la madre di Camilla e Saverio), alla fine il rapporto tra la Flavi e Costanzo è durato appena un anno.

“Eravamo troppo diversi. Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto”. Il tradimento di Costanzo, alla fine, ha portato al divorzio. Dopo aver intrapreso una relazione con Maria De Filippi, le nozze sono state celebrate nel 1995: il giornalista l’aveva definita come il suo grande amore, la sua anima gemella, che aveva aspettato per una vita intera.