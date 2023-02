Maurizio Costanzo, il ricordo dell’ex moglie: “Sgomenta”

“È morto il padre di tutti noi”. Nella frase di Vittorio Sgarbi, in collegamento a L’aria che tira da Myrta Merlino, c’è la reazione di ciascuno di noi: la morte di Maurizio Costanzo ha fatto scendere il sipario sulla televisione, quella stessa che aveva contribuito a creare con un’intelligenza fuori dagli schemi. Nella giornata del 24 febbraio 2023 sono stati diversi i tributi, gli omaggi e i saluti a Costanzo, tra cui quello di Marta Flavi, l’ex moglie. Un addio sui social, una foto e poche parole per un amore che si è consumato in poco tempo.

Marta Flavi, l’addio a Maurizio Costanzo su Instagram

Scomparso nella clinica Paideia a Roma, dopo aver salutato la sua amatissima Maria De Filippi, Maurizio Costanzo ci ha lasciati all’età di 84 anni. E se per la De Filippi è un momento carico di raccoglimento, anche in vista dei funerali solenni in programma a Roma per il 27 febbraio, in tanti hanno voluto omaggiare la figura di Maurizio Costanzo, che ha speso tutta la sua vita per il lavoro.

Tra questi l’ex moglie Marta Flavi: “Sono ancora sgomenta. Buon viaggio, Maurizio”. Un cuore blu, una foto, poche parole per uno degli addii più difficili. L’amore tra Marta Flavi e Maurizio Costanzo, del resto, è una di quelle storie che tutti conosciamo. Il loro matrimonio è durato molto poco: solamente in seguito si sono scoperte le cause, dal tradimento con la De Filippi fino a un rapporto “turbolento”. Solamente con la Flavi, Costanzo aveva ammesso di non aver saputo mantenere un dialogo dopo il divorzio.

Marta Flavi non sarà presente ai funerali di Maurizio Costanzo

Al Corriere della Sera, ha rivelato di essere sconvolta: “Maurizio Costanzo è stato un uomo importante nella mia vita. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più”. Ha raccontato anche della sua vita con lui, e ha ammesso di non avere dei rimpianti: “Lui concepiva la vita come lavoro”. Non ha mai avuto rapporti con Maria De Filippi, ma ha voluto comunque menzionarla nel corso dell’intervista. “Mi dispiace tanto per lei e per i figli. La morte è orribile”. E sui funerali ha già preso la sua scelta. “Non andrò, sarebbe poco elegante”.

Perché è finita tra Marta Flavi e Maurizio Costanzo

“Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Mi ha fatto uno strano effetto”, in una intervista a Nuovo, la Flavi aveva ripercorso il suo legame con Costanzo.

Non facile, non semplice, ma bello a suo modo, finché è durato. Soprattutto, la Flavi aveva anche ammesso di essere andata avanti, così come la De Filippi, segno che ancorarsi al passato, alla fine, non è mai la scelta migliore. “Lui è felice con Maria”, aveva ammesso. Ed era la pura verità.

Il silenzio di Maria De Filippi e dei figli

Per Maria De Filippi, è l’ora più buia. In segno di rispetto, le sue trasmissioni su Mediaset sono state sospese, da Uomini & Donne a C’è Posta per Te: Mediaset e Rai hanno scelto di omaggiare il gigante della televisione. Al momento nessuna dichiarazione dalla conduttrice, così come dei figli.

Gabriele, Camilla e Saverio Costanzo sono i tre figli di Maurizio: il primo è stato adottato insieme a Maria De Filippi, gli ultimi due sono nati dall’amore con Flaminia Morandi. Secondo la troupe de La Vita in Diretta, “Maria non è a casa e nemmeno la famiglia”.