Fonte: IPA Marta Flavi

È il momento della verità. Per Ilary Blasi e Belen ma anche per Marta Flavi, che è tornata sui tradimenti subiti da Maurizio Costanzo e sulle conseguenze che hanno portato sulla sua vita. “Io ero l’imperatrice delle cornute”, ha raccontato ora che si è lasciata definitivamente il dolore alle spalle e può guardare al passato con serenità. Eppure, si riconosce moltissimo in queste giovani donne che oggi hanno deciso di raccontare la loro versione dei fatti, anche andando contro uomini famosi e potenti.

Marta Flavi ricorda il tradimento di Maurizio Costanzo

“Questo è il momento delle donne cornute, io sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo, mi sono sentita l’imperatrice delle cornute ma non ero contenta”, ha raccontato Marta Flavi in una lunga intervista concessa ad AdnKronos in cui ha voluto commentare le dichiarazioni di Ilary Blasi in Unica e l’intervista di Belen a Domenica In, e ha poi aggiunto: “Quando fui tradita c’è stato un voltafaccia totale, tutti hanno fatto finta di guardare da un’altra parte, come è successo a Ilary. Totti era il re di Roma per cui nessuno sostenne Ilary, stessa cosa fecero con me… Alcuni smisero addirittura di salutarmi perché quello potente era Maurizio”.

Ed è qui che ha scoperto la sua forza, che mantiene dopo i tantissimi anni ormai trascorsi: “Nonostante tutto sono una donna serena e non sono mai andata in depressione, le corna bisogna portale con una certa signorilità, tanto la gente lo sa che stai soffrendo, è inutile far finta di essere la vincitrice. Come si esce da questo dolore? Con ironia, forza di volontà, facendosi aiutare dagli amici e soprattutto pensando che se una persona ti fa questo è meglio trovarne un’altra“.

Il dolore per la perdita di quattro bambini

Se si guarda indietro, Marta Flavi, ha pochi rimpianti ma una grande tragedia che si porta dentro. Ed è quella di non essere riuscita a diventare madre, come invece avrebbe sempre desiderato: “Ho lottato molto per averli, mi sono operata due volte, ho perso quattro bambini, è stata una cosa molto brutta che mi rimarrà impressa per sempre”. E ancora: “Purtroppo erano altri tempi e la tecnologia applicata alla medicina non esisteva, insomma è andata così. È stata la tragedia della mia vita”.

Oggi si dichiara innamorata dell’amore e racconta di aver accantonato – almeno per il momento – l’idea del matrimonio: “Mi sono lasciata da un uomo che mi ha messo di fronte alla scelta: ‘O mi sposi o ti lascio’. Mi piacerebbe innamorarmi, ma non sposarmi. I corteggiatori ti fanno sentire bella, ti portano fuori, ti dicono cose meravigliose, bisognerebbe avere corteggiatori fino a cento anni”.

La tv? Non è esattamente un capitolo chiuso: “Mi piacerebbe molto partecipare a Masterchef come concorrente, a me piace la gara. Adoro cucinare, sto imparando a fare la spesa, cucino e mi diverto molto”. Marta Flavi è stata di fatto la prima conduttrice di un reality televisivo. Con il suo Agenzia matrimoniale, andato in onda su Canale5 dal 1987, aveva riscosso un successo inaspettato per quei tempi, dando il via a un genere tv che col tempo è diventato dominante.