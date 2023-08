Addio al Maestro Alessandro Alessandro, il pianista della tv che esordì con Marta Flavi

Se n’è andato, dopo una lunga malattia, il Maestro Alessandro Alessandro. Il pianista della televisione, diventato famoso negli anni Novanta grazie alle sue partecipazioni nei programmi di Maurizio Costanzo e Marta Flavi, si è spento all’età di 62 anni dopo aver combattuto per due anni contro un tumore. Lascia la moglie Cristina e i tre gemelli Carlo, Gabriele e Luca. I funerali si terranno a Roma lunedì 7 alle 10.00 nella chiesa di San Gregorio VII, in via San Gregorio VII 6.

Chi era Alessandro Alessandro

Nato a Salerno 14 gennaio 1961, Alessandro Alessandro viveva a Roma dal 1964. Appassionato sin da giovanissimo di musica, iniziò la sua carriera nel 1980, quando appena ventenne si fece conoscere in tutta la Capitale per la sua attività: iniziò infatti a suonare, cantare e intrattenere nei Piano Bar della città.

La sua vita però cambiò drasticamente nel 1984, quando cominciò la sua lunga e fruttuosa carriera televisiva. Fu infatti chiamato in quell’anno da Maurizio Costanzo: sarà una collaborazione che durerà per quasi vent’anni.

Alessandro era malato da tempo: da due anni combatteva contro un tumore, ma a detta di amici e conoscenti affrontava la vita con lo stesso entusiasmo di sempre. Dal 2005 era sposato con la giornalista del Tg 1 Cristina Guerra e dal loro amore sono nati tre gemelli, Carlo, Gabriele e Luca.

La carriera e i successi

Il successo televisivo per il Maestro Alessandro Alessandro arrivò nel 1984, quando Maurizio Costanzo lo volle nel suo Maurizio Costanzo Show, dove sostituì per circa 250 puntate il pianista storico della trasmissione Franco Bracardi.

Prima di allora però aveva affiancato Marta Flavi curando la parte musicale del programma Agenzia matrimoniale, e altri programmi del pomeriggio di Canale 5, come Ti Amo Parliamone e, per 2 anni, Cerco e Offro Lavoro.

Fu sempre al fianco Maurizio Costanzo con Simona Izzo, Peppino di Capri nella trasmissione televisiva Fascination in onda su Rete 4. Ma non finisce qui: il pianista è ricordato anche per la sua partecipazione a G Day, con Geppi Cucciari, andato in onda nel 2012 su La7; e fu anche conduttore e autore del programma Sono Solo Canzonette, trasmesso con successo su Video1 Telesalute.

Ha collaborato inoltre con grandi nomi della musica sia nazionale che internazionale: da Lucio Dalla a Michele Zarrillo, passando per Pino Daniele, Renato Zero, Raf, Roy Paci, Bruce Springsteen, Tony Hadley e Antonello Venditti.

I messaggi degli amici sui social

Non sono mancate le dimostrazioni d’affetto sui social per la scomparsa dell’artista. Il pianista Guido Morgavi lo ricorda con affetto: “Avrei dovuto capire che non stavi bene da una recente frase di saluto molto affettuosa su whatsapp, che suona ora di commiato: “stai bene amico mio da sempre”. Che amarezza, un pensiero alla Famiglia, ai suoi tre ragazzi, un abbraccio e buon viaggio Ale”, ha scritto su Facebook.

Moltissimi anche i fan che ricordano il Maestro Alessandro come una persona dall’animo nobile e dal cuore grande: “Amico generoso, allegro e sempre disponibile. Che la terra ti sia lieve”, scrive un’utente sui social. Indelebile il ricordo che ha lasciato: “Lasci un grande vuoto… Il tuo sorriso illuminerà il nostro cielo”, scrive un altro su Facebook.