Maurizio Costanzo, il ricordo commosso dei vip: da Mara Venier a Pippo Baudo

Si è spento all’età di 84 anni Maurizio Costanzo, uno dei giganti della televisione italiana. La sua scomparsa ha profondamente segnato il mondo dello spettacolo e della cultura italiana: è stato una vera e propria icona del giornalismo e del piccolo schermo, una figura che con la sua professionalità e la sua vena ironica ha raccontato per anni il paese. Sono in tantissimi i volti noti dello spettacolo che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di lavorare insieme a lui: la sua gentilezza è rimasta ben impressa nei cuori di tanti personaggi, che oggi hanno voluto ricordarlo.

Addio a Maurizio Costanzo, il ricordo toccante dei vip

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto enorme nei cuori di chi lo ha conosciuto. Sono tantissimi i personaggi che hanno voluto ricordarlo, come Mara Venier, che era legata al giornalista da una lunga amicizia. “Una vita assieme”, ha scritto su Instagram la conduttrice a corredo di una foto in sua compagnia.

“Un dolore immenso, non so come farò senza di lui”, ha dichiarato a LaPresse Pierluigi Diaco, storico collaboratore di Costanzo. Anche Pippo Baudo, pilastro della tv italiana, ha detto: “Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare di fare televisione”.

Antonella Clerici e Milly Carlucci, hanno condiviso un loro ricordo legato al conduttore, così come Simona Ventura, che sui social ha scritto: “Maurizio, ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la profondità che hai, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde tantissimo“.

Impossibile non commuoversi alla vista della foto che ritrae Costanzo in compagnia di Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Enrico Mentana e Carlo Conti, pubblicata da tutti loro e accompagnata da poche ma significative parole: “Ciao Maurizio, i tuoi ragazzi”. Non sono mancati i ricordi di Barbara D’Urso (“Una persona con un’intelligenza superiore. Un grande, in tutti i sensi”, ha scritto), e Gianni Sperti (“Hai chiuso il sipario ma per noi resterà sempre aperto”).

Con un lungo e commosso post anche Alba Parietti ha voluto ricordare Costanzo, con il quale ha lavorato in diverse occasioni: “Hai fatto battaglie difficili contro poteri forti come la mafia, dato voce e coraggio a chi non l’aveva. Non eri un tenero, una personalità fortissima e narcisistica geniale, un grande scopritore di talenti, un seduttore affascinante di esseri umani. L’unica persona che riusciva a tenerti testa non a caso era la tua Maria“, si legge sul suo profilo.

Toccanti le parole di Carlo Conti, che ha voluto omaggiare sia il professionista che l’amico: “Con la scomparsa di Maurizio Costanzo si spegne una pagina fondamentale della nostra televisione. Costanzo ha creato, inventato, trasformato, diretto e condotto programmi sia televisivi che radiofonici, ha lanciato e valorizzato personaggi e, nei suoi talk-show, ha insegnato come si intervistano gli ospiti. È la perdita di un riferimento, di un un faro. Per me è anche un dolore intimo per l’affetto e l’amicizia che mi lega a lui e a Maria, alla quale va il mio pensiero ed il mio fraterno abbraccio”.

Costanzo, l’omaggio della tv

Tra i primi a dedicare un pensiero al noto giornalista Serena Bortone, che in diretta dal salotto di Oggi è un altro giorno ha affermato: “Pare incredibile doverne parlare al passato perché Maurizio ha accompagnato la vita di tutti noi. È stato l’inventore della televisione italiana come la facciamo noi e senza di lui saremmo stati diversi”.

Anche Barbara Palombelli lo ha voluto ricordare, prima di iniziare la puntata odierna di Forum: “Per le sue battaglia contro la mafie ha subito un attentato che poteva portarlo via esattamente 30 anni e una delle sue ultime dichiarazioni è stato il disappunto perché a Matteo Messina Denaro non erano state messe le manette. E lo ha detto con grande dolore, perché quell’attentato ha segnato la sua vita e quella di Maria De Filippi”.

Le puntate di oggi in programma di Uomini e Donne e di Amici non andranno in onda per rispettare il lutto della moglie Maria De Filippi.