Marta Flavi, la confessione su Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Marta Flavi torna a parlare della sua storia d’amore con Maurizio Costanzo e fa una dichiarazione su Maria De Filippi. 68 anni e una lunga carriera nel mondo della tv, la conduttrice ha alle spalle una love story con il giornalista, oggi sposato con la regina di Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te.

Era il 1989 quando Marta giurò amore eterno a Costanzo, ma le nozze durarono appena un anno, terminando nel 1990. Da allora è trascorso molto tempo e in tanti si chiedono quali siano oggi i rapporti fra i due ex. Intervistata dal Messaggero, la Flavi ha fatto capire chiaramente di non voler parlare del matrimonio con Maurizio per rispetto nei confronti della De Filippi.

“È l’uomo con cui sono stata più fotografata sui giornali – ha detto la conduttrice di Agenzia Matrimoniale parlando dell’ex marito -. Se ci si sposa si è innamorati. Però non ricordo, non voglio parlare del marito delle altre e neanche del marito di Maria. Non lo trovo educato”.

Di fronte alla domanda se parteciperebbe come giurato a Tu Sì Que Vales, la Flavi ha replicato: “Non so farlo, non sono capace. Ma ringrazierei sentitamente”, facendo intendere di apprezzare la De Filippi, ma di non voler dare adito a gossip o fraintendimenti.

Oggi la Flavi è legata a Pierluigi, notaio che le ha regalato la felicità dopo diversi amori sbagliati. “La separazione è dolorosissima, è veramente un lutto – ha spiegato -, è qualcosa con cui fare i conti ma richiede tempo e pazienza. Nel momento in cui arriva il divorzio ci si libera da un passato scomodo. Sono convinta che i miei prossimi dieci anni saranno i migliori che vivrò”.

Il terzo matrimonio fu l’ultimo per Costanzo. Dopo aver ottenuto il divorzio da Marta Flavi nel 1994, sposò l’anno successivo Maria De Filippi. I due si erano conosciuti nel 1989 a Venezia durante un convegno sulla pirateria. Un incontro che avrebbe portato alla nascita di una delle storie d’amore più belle e durature dello showbiz.