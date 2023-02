Morte Maurizio Costanzo, come cambia il palinsesto Rai e Mediaset

Fonte: IPA Buongiorno, mamma: perché non va in onda

Benché pare stesse male da tempo, la notizia della morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto tutti. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto dare il loro ultimo saluto via social l’uomo che, di fatto, ha reinventato la tv.

In quanto “reuccio” del piccolo schermo, sia Rai che Mediaset nei prossimi giorni dedicheranno eventi speciali al giornalista stravolgendo completamente il proprio palinsesto.

Morte Maurizio Costanzo, Mediaset cambia programmazione: Buongiorno, mamma non va in onda

Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto da parte di amici e colleghi pubblicati sui social appena è stata divulgata la notizia della morte di Maurizio Costanzo.

I funerali del giornalista si terranno lunedì prossimo nella Chiesa degli Artisti di Roma, dove già sono stati celebrati in passato quelli di grandi nomi che hanno fatto la storia dello spettacolo, tra cui ultimamente anche quelli della grande Gina Lollobrigida.

L’inaspettata notizia della morte di Maurizio Costanzo, le cui cause sono state divulgate in queste ore, ha portato al cambiamento dei palinsesti televisivi delle reti nazionali che giustamente hanno deciso di rendergli omaggio. Per ovvie ragioni Mediaset è stata la prima a sconvolgere la propria programmazione già pochissime ore della triste notizia.

Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi, è stato il primo programma ad essere cancellato nella giornata del 24 febbraio. Al suo posto è andata in onda una puntata extra della soap opera turca Terra Amara.

Probabilmente il programma pomeridiano di Maria De Filippi, dal 1995 moglie di Costanzo, non riprenderà la consueta programmazione neanche lunedì 27 febbraio su Canale 5 in quanto, proprio nell’orario in cui la trasmissione dovrebbe andare in onda, la rete trasmetterà in diretta il funerale del giornalista a cui Mesiaset deve tantissimi successi televisivi.

Venerdì 24 febbraio, inoltre, la rete ammiraglia ha deciso di rinunciare alla messa in onda in prime time della fiction con Raul Bova, Buongiorno, mamma, per dedicare uno speciale di Matrix proprio a Costanzo.

Nicola Porro, infatti, in studio con la giornalista del TG5 Susanna Galeazzi e diversi ospiti ricorderà uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e della carta stampata. Dato lo speciale di Matrix, su Rete 4 non andrà in onda il talk show Quarto Grado.

Sabato 25 febbraio, invece, il consueto appuntamento con C’è posta per te lascerà spazio alla riproposizione di due serate speciali inventate da Maurizio Costanzo. La prima, In ordine alfabetico con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999 e, a seguire I tre tenori con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998. Domenica 26 febbraio, alle 16.30 rimane invariato l’appuntamento con Silvia Toffanin che però non condurrà uno speciale Verissimo presenta Ciao Maurizio.

Morte Maurizio Costanzo: anche i palinsesti Rai stravolti

Ovviamente anche la Rai ha deciso di rendere omaggio a Maurizio Costanzo stravolgendo il proprio palinsesto. Il primo programma a saltare è stato BellaMà, sostituito con un’intervista di Pierluigi Diaco a Maurizio Costanzo di cui è stato allievo.

Lunedì Rai 1 trasmetterà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo, ciò significa che programmi come Oggi è un altro giorno probabilmente saranno interamente dedicati a questo purtroppo triste evento. Cosa che d’altronde è accaduta anche nel giorno stesso della morte del giornalista sia per lo stesso salotto di Serena Borneo, Oggi è un altro giorno, che per La vita in diretta (sulla Rai), sia per Pomeriggio 5 (su Mediaset).

Rai Storia, infine, dedicherà un lunghissimo speciale a Maurizio Costanzo dove, a partire dalle 21,10 del 24 febbraio inizierà una sorta di maratona in suo onore dove verranno riproposti alcuni successi Rai di Costanzo, tra cui Aria Condizionata del 1966, Finalmente Domenica del 1972 e Bontà loro del 1976.

Su RaiPlay come su Mediaset Infinity già sono attive due sezioni speciali dedicate all’uomo della tv italiana.