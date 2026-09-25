Elisabetta Canalis a Verissimo: “Con Maddalena Corvaglia la verità è molto più semplice”

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IPA Elisabetta Canalis, le parole su Maddalena Corvaglia a Verissimo

Per molto tempo sono state la mora e la bionda di Striscia la Notizia, una coppia televisiva che ha poi costruito un’amicizia dentro e fuori dallo studio. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno condiviso una parte importante della loro vita, fino a quando qualcosa nel loro rapporto si è incrinato. Da allora si è parlato molto dei motivi che avrebbero portato alla fine di quel legame, tra indiscrezioni e ricostruzioni mai del tutto chiarite.

Ora è Elisabetta Canalis a voler fare luce sulla vicenda. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, racconta con parole molto più semplici di quelle circolate negli anni il rapporto con Maddalena e cosa è successo a quella relazione così importante per entrambe.

“Verissimo”, Elisabetta Canalis parla di Maddalena Corvaglia

Dal 1999 al 2002 Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono state le due Veline di Striscia la Notizia: inseparabili sul bancone del tg satirico e molto legate anche nella vita privata. Il loro rapporto è proseguito negli anni, tanto che Canalis è stata anche testimone di nozze di Corvaglia nel 2011, mentre Corvaglia ha ricambiato il ruolo al matrimonio dell’amica nel 2014.

Poi, però, l’amicizia si è interrotta e sulle ragioni della rottura sono state fatte diverse ipotesi.

A Verissimo, nella puntata di sabato 26 settembre, Elisabetta sceglie però di ridimensionare le tante ricostruzioni circolate: “Con Maddalena non è successo niente di quello che si scrive sui giornali. La verità è molto più semplice”, dice, aggiungendo: “Non penso di doverle recriminare niente e lei non penso proprio che debba recriminare niente a me”.

Parlando con Silvia Toffanin non nasconde, però, il dispiacere per come sono andate le cose: “Mi è dispiaciuto tanto, eravamo sempre insieme”. E ancora oggi, racconta, riesce a gioire per lei: “Quando vedo che le capita qualcosa di bello a livello personale o lavorativo, sono strafelice per lei”.

Elisabetta Canalis, la verità sulla sua vita sentimentale

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Elisabetta Canalis parla anche della fine del matrimonio con Brian Perri, il chirurgo americano e padre di Skyler. La loro storia, racconta, “è sicuramente la storia più importante che ho avuto”. È stato proprio Perri, spiega, “la vera ragione per la quale sono rimasta negli Stati Uniti“.

La separazione è arrivata dopo dieci anni insieme e, almeno inizialmente, è rimasta una questione privata anche all’interno della famiglia: “Quando ci siamo separati non l’abbiamo neanche detto a casa per un anno”. Una decisione maturata insieme, con la volontà di preservare il bene costruito nel tempo: “Dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto continuare a volerci bene, ma vivere separati”.

Oggi, racconta Elisabetta, il rapporto con l’ex marito è diventato “più vero e completo di quello che c’era prima”. E mentre la sua vita sentimentale prosegue senza una relazione stabile, si definisce con ironia “praticamente un’eterna single“.

Non esclude però che possa arrivare un nuovo amore. “Mi risposerei, ma se mi sentisse mia figlia…”, scherza, raccontando che Skyler è una sorta di “giudice supremo”. Poi lascia aperta la porta: “Se domani trovassi l’uomo della mia vita, mi battesse il cuore, fossi felice, non mi precluderei niente”.