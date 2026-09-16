Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Selena Gomez Questo autunno ha scelto il total black

Protagonista degli ultimi Emmy Awards, Selena Gomez ha colpito nel segno per la sua interpretazione in Only Murders in the Building, candidata come miglior serie comica, ma soprattutto per il suo look.

L’attrice si è presentata sul tappeto rosso con un bellissimo abito oro metallizzato di Louis Vuitton e piccoli inserti geometrici che creavano un effetto armatura sottolineando la silhouette. Dismessi i vestiti da gala, Selena Gomez è stata intravista tra le strade di New York con quella che possiamo definire la sua “uniforme”: il total look. Una scelta semplice, con cui non si sbaglia mai e da cui anche noi possiamo prendere spunto per realizzare un look da star casual chic.

La passione di Selena Gomez per i look monocromatici

Selena Gomez è una delle attrici a cui guardiamo spesso per “rubare” qualche idea di look da inserire nel nostro outfit. Se sei fan dell’attrice ti sarai accorta che appena può si orienta su look monocromatici. L’abbiamo vista approdare a Venezia con un bellissimo completo fatto di gonna lunga, top e stivali, tutti sui toni del marrone, perfetto per accogliere l’autunno. Tra le strade di New York invece è tornata a indossare il nero, una scelta che si sposa benissimo con lo stele urban della città e che lei interpreta al meglio scegliendo capi semplici e di impatto.

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L’outfit casual chic di Selena Gomez

La protagonista della serie Only Murders in the Building è sempre attenta alle ultime tendenze e a confermarlo è la scelta di ogni singolo pezzo del suo look total black. Con le temperature che stanno scendendo (anche a New York) l’attrice ha abbandonato pantaloni o gonne corte e ha deciso di indossare un pantalone a sigaretta dal taglio dritto. Il capo sottolinea la silhouette senza costringerla grazie alla presenza di due spacchetti all’altezza delle caviglie che lo rendono molto più pratico e gli danno un’allure vintage perché ricorda i famosissimi pantaloni Capri ma più lunghi.

MCA Pantaloni neri alla caviglia

Ragno Pantaloni a sigaretta

Un pantalone così minimal non può non accompagnarsi a una maglia della stessa fattura. Selena Gomez ha scelto una maglia in tessuto stretch a collo alto che nella sua semplicità risulta molto elegante.

Zeagoo Maglia dolcevita

JADEA Maglia dolcevita maniche corte

Per affrontare il freddo della sera, ha poi deciso di lasciare nell’armadio giacche o blazer e di indossare quello che si preannuncia il capo di tendenza dei prossimi mesi: il cardigan. In questo caso però ha optato per quello in maglia, lungo fino alle caviglie, un sostituto più easy del classico trench ma che comunque riesce a completare il look con eleganza.

Fisoew Cardigan lungo senza bottoni

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Gli accessori da non farsi sfuggire

Selena Gomez quando sceglie i suoi outfit è attenta a ogni dettaglio e quindi non tralascia neanche gli accessori, una regola che dobbiamo rispettare anche noi. L’attrice anche in questo caso torna a “sbirciare” tra le tendenze dei mesi scorsi e quelle future. Per quanto riguarda le scarpe come hanno fatto molte sue colleghe, Dua Lipa in primis, punta sulle infradito. Il modello essenziale viene elevato dal tacco kitten hells.

ATBELL Infradito con tacco

IF Infradito con tacco sottile

Per quanto riguarda la borsa, molto probabilmente ha preso appunti durante la sua ultima visita a Venezia in occasione della Festa del Cinema dove Kendall Jenner e Penelope Cruz hanno indossato maxi borse. Selena Gomez ha deciso di seguire il trend e ha inserito nel suo outfit total black una borsa XXL in tessuto trapuntato e tracolla a maglie oro. Con un semplice accessorio ha elevato il look rendendolo più chic.

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