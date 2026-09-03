Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Lo smanicato di Selena Gomez è il capo jolly dei prossimi mesi

Venezia pullula di star in questi giorni, merito della bellezza della città lagunare in primis e poi perché si sta svolgendo la Mostra del cinema, un evento che attira da sempre tantissimi personaggi famosi. Tra quelli che hanno deciso di anticipare il loro soggiorno nel capoluogo veneto c’è Selena Gomez che ha voluto anche anticiparci il capo che indosseremo da questo momento e nel corso dell’autunno. L’attrice si è presentata al lido con qualcosa di talmente tanto basic che diventerà il capo jolly del nostro guardaroba: uno dolcevita smanicato sui toni del marrone, così essenziale da essere un capo chic.

Il dolcevita di Selena Gomez non ci farà rimpiangere i capi estivi

Con le temperature ancora alte è difficile pensare al guardaroba autunnale, ma Selena Gomez ci ha fornito il capo che indosseremo ora e nei prossimi mesi. Seguendo l’esempio di altre celebs a cominciare da Kendall Jenner che sempre a Venezia ci ha mostrato un look minimalista corredato da una maxi bag che inseriremo nel nostro guardaroba, anche l’attrice ha deciso di puntare sulla semplicità dello smanicato marrone.

Proprio perché privo di maniche il top di Selena Gomez può essere indossato come ha fatto lei: lasciando le spalle scoperte e l’abbronzatura in vista se le giornate sono particolarmente calde. In previsione delle giornate più fredde invece puoi aggiungere un blazer o un cardigan.

A renderlo il capo che ci traghetterà verso l’autunno però sono prima di tutto il colore, la palette dei marroni (con tutte le sue sfumature) è tipica di questo periodo e il collo semi alto, che ora ha un effetto avvolgente, mentre quando scenderanno le temperature ci riparerà con eleganza.

Nonostante lo smanicato abbia una silhouette aderente a renderlo morbido ci pensa una leggera arricciatura che lo rende perfetto praticamente per tutte, facendoci sentire a nostro agio.

Lo smanicato di Selena Gomez da avere subito

Il capo sfoggiato da Selena Gomez a Venezia rientra tra quei capi basic che non passano mai di moda per questo online si trovano tantissime alternative low cost che ti permettono di ricreare il suo look senza spendere una fortuna.

Per riprendere in pieno lo stile della cantante americana, Irevial ha un dolcevita realizzato in materiale elasticizzato e con taglio slim che si adatta alla silhouette lasciandoti libera di muoverti.

Irevial Lupetto Smanicato a collo alto

È bello prendere spunto dalle celebs, ma è bello anche reinterpretare i loro look e se vuoi dare un tocco personale al tuo outfit lo smanicato di Aottori a collo alto, si differenzia da quello di Selena Gomez per la sua trama lavorata che dona un tocco di eleganza extra al capo.

Aottori Smanicato a collo alto lavorato

Ci sono due elementi che ci fanno pensare subito all’autunno, il marrone e le costine: questo dolcevita sempre di Aottori ha entrambe le caratteristiche. Il taglio slim e il materiale elasticizzato si adattano alla figura. Il tocco extra è dato dal collo lavorato che andrà a impreziosire qualsiasi outfit.

Aottori Smanicato a collo alto a costine

Per usare il dolcevita sfoggiato da Selena Gomez anche in inverno, un’alternativa è avere nel tuo armadio quello con maniche ad ali di DUOEASE. Disponibile in una tonalità di marrone più scura è ancora più versatile e lo potrai usare praticamente tutti i giorni.

DUOEASE Smanicato a collo alto marrone scuro

Nel caso in cui ti piaccia lo stile senza maniche e il collo alto, ma vuoi qualcosa di più morbido, l’alternativa alla versione arricciata di Selena Gomez è il modello della Saodimallsu con design asimmetrico che dona movimento e carattere al look.

Saodimallsu Smanicato a collo alto asimmetrico

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale